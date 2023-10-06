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Тест по ПДД: как правильно определить приоритеты движения

6 октября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: как правильно определить приоритеты движения
Кому можно повернуть? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Эта задача будет полезна как для тех, кто недавно сел за руль, так и для опытных автолюбителей. Водитель какого автомобиля может совершить задуманный поворот?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только водитель серого автомобиля.
  2. Только водитель красного автомобиля.
  3. Оба водителя могут повернуть.
  4. Оба водителя не могут выполнить поворот.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали два автомобиля. Серый автомобиль поворачивает направо, а красный — налево.

Перекресток оборудован светофорами, на основной секции которого включен красный сигнал. Он запрещает движение, но в дополнительной секции мы видим включенную стрелочку зеленого цвета, позволяющую проехать в указанном направлении.

Оно не подходит водителю красного авто, а значит, он стоит и ждет зеленого сигнала на основной секции светофора.

Зеленая стрелочка позволяет повернуть направо водителю серого авто. Но кроме светофора, на перекрестке есть еще и знаки 2-3 "Главная дорога" и 7-8 "Направление главной дороги". Они для решения этой задачи не понадобятся, поскольку определяют порядок разъезда, а не разрешенные направления движения. А вот знак 4.1 "Движение прямо" говорит сам за себя.

Этот знак запрещает другие направления на этом перекрестке, кроме как прямо. Выходит, что сигнал светофора позволяет водителю серой машины выполнить поворот направо, а знак запрещает сделать это. Как поступить в такой ситуации?

Согласно п. 8.3 ПДД, сигналы светофора имеют преимущество перед знаками приоритета, то есть знаками "Главная дорога" и "Направление главной дороги". А требования знака 4.1 "Движение прямо" светофор не аннулирует.

Следовательно, никто из водителей не может выполнить поворот, так как на этом перекрестке разрешается проехать только прямо.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали тест ПДД с подвохом: может ли грузовик опередить автобус. Также решали задачу, когда водитель должен поворачивать направо, чтобы пропустить авто сзади.

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