Тест ПДД с подвохом: может ли грузовик опередить автобус

Опередит ли грузовик автобус? Рисунок "Украина за рулем".

Автобус двигается по дороге со скоростью 80 км/ч. Может ли его опередить водитель грузовика.

Об этом написала "Украина за рулем".

Читайте также:

Варианты ответа

Нет. Да, по любой из полос. Да, только по правой полосе. Да, только по левой полосе.

Еще в начале полномасштабного вторжения в Украину правительство разрешило водителям легковушек управлять грузовиками, так как во время военного положения возник большой спрос на вождение крупногабаритными машинами. За это время более 52 тыс. украинцев научились водить грузовики. Эта задача будет полезна и для них.

Разбор задачи

Имеем дорогу со знаком 5.3 "Дорога для автомобилей", которая разделена на две проезжие части разметкой 1.2.

5.3 "Дорога для автомобилей"

Согласно разделу 12 "Скорость движения" п. 12.6 ПДД, вне населенных пунктов на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой, скорость движения составляет не более 110 км/ч. Таким образом, водитель грузовика может опередить автобус, который движется со скоростью 80 км/ч.

Но не все так просто. Согласно п. 11.6 ПДД "Расположение транспортных средств на дороге", на дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота.

Следовательно, водитель грузовика может опередить автобус только по правой полосе. Если он выедет в крайнюю левую полосу для такого маневра, то может получить штраф 425 грн по ч. 2 ст. 122 КУоАП.

Правильный ответ №3

Раньше мы писали, разрешен ли обгон против стрелки. Также сообщали, как быстро выскочить из пробки и не нарушить правила.