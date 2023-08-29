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Тест по ПДД: как быстро выскочить из пробки и не нарушить правила

29 августа 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: как быстро выскочить из пробки и не нарушить правила
Авто с прицепом может выскочить из пробки? Рисунок: "Украина за рулем".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Тянуться в пробке не любит никто из водителей, поэтому все пытаются из нее выскочить любой ценой. Но иногда такой ценой становится сумма штрафа или еще хуже — авария.

Об этом написала "Украина за рулем".

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Может ли водитель белого легкового автомобиля с прицепом выполнить повернуть налево?

Варианты ответа

  1. Может.
  2. Может, если не создаст помех встречному транспорту.
  3. Не может.

Разбор задачи

Перед перекрестком образовалась большая пробка. Водитель белой легковушки с прицепом пытается повернуть налево, чтобы выскочить из пробки. На дороге мы видим дорожный знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено".

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3.4 "Движение с прицепом запрещено"

Этот знак распространяется только на грузовики, поэтому в этом случае нас не интересует.

Главное в задаче то, что при выполнении поворота налево водителю белого авто с прицепом придется нарушить правила:

  • пересечь сплошную линию разметки 1.1;
  • выехать перед перекрестком на встречную полосу.

Итак, правильный ответ — №3

Штраф за нарушение правила

Согласно части 1 статьи 122 КУоАП, нарушителю грозит штраф 255 гривен.

Раньше мы предлагали тест по ПДД: два авто на главной, но один водитель не прав. Также давали задачу по ПДД об особенностях парковки, на которую почти все дают неправильный ответ.

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