Тест по ПДД: как быстро выскочить из пробки и не нарушить правила
Тянуться в пробке не любит никто из водителей, поэтому все пытаются из нее выскочить любой ценой. Но иногда такой ценой становится сумма штрафа или еще хуже — авария.
Об этом написала "Украина за рулем".
Может ли водитель белого легкового автомобиля с прицепом выполнить повернуть налево?
Варианты ответа
- Может.
- Может, если не создаст помех встречному транспорту.
- Не может.
Разбор задачи
Перед перекрестком образовалась большая пробка. Водитель белой легковушки с прицепом пытается повернуть налево, чтобы выскочить из пробки. На дороге мы видим дорожный знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено".
Этот знак распространяется только на грузовики, поэтому в этом случае нас не интересует.
Главное в задаче то, что при выполнении поворота налево водителю белого авто с прицепом придется нарушить правила:
- пересечь сплошную линию разметки 1.1;
- выехать перед перекрестком на встречную полосу.
Итак, правильный ответ — №3
Штраф за нарушение правила
Согласно части 1 статьи 122 КУоАП, нарушителю грозит штраф 255 гривен.
Раньше мы предлагали тест по ПДД: два авто на главной, но один водитель не прав. Также давали задачу по ПДД об особенностях парковки, на которую почти все дают неправильный ответ.