Тест з ПДР: як швидко вискочити із затору та не порушити правила

Авто з причепом може вискочити з затору? Малюнок: "Україна за кермом".

Тягнутися в заторі не любить ніхто з водіїв, тому всі намагаються з нього вискочити за будь-яку ціну. Але інколи такою ціною стає сума штрафу або й ще гірше — аварія.

Про це написала "Україна за кермом".

Читайте також:

Чи може водій білого легкового автомобіля з причепом виконати повернути ліворуч?

Варіанти відповіді

Може. Може, якщо не створить перешкод зустрічному транспорту. Не може.

Розбір задачі

Перед перехрестям утворився великий затор. Водій білого легковика з причепом намагається повернути ліворуч, щоб вискочити із затору. На дорозі ми бачимо дорожній знак 3.4 "Рух із причепом заборонено".

3.4 "Рух із причепом заборонено"

Цей знак поширюється лише на вантажні автомобілі, тому в цьому випадку нас не цікавить.

Головне у задачі те, що при виконанні повороту ліворуч водієві білого авто з причепом доведеться порушити правила:

перетнути суцільну лінію розмітки 1.1;

виїхати перед перехрестям на зустрічну смугу.

Отже, правильна відповідь — №3

Штраф за порушення правила

Згідно з частиною 1 статті 122 КУпАП, порушнику загрожує штраф 255 гривень.

Раніше ми пропонували тест з ПДР: два авто на головній, але один водій неправий. Також давали задачу з ПДР про особливості паркування, на яку майже всі дають неправильну відповідь.