Тест з ПДР: як швидко вискочити із затору та не порушити правила
Тягнутися в заторі не любить ніхто з водіїв, тому всі намагаються з нього вискочити за будь-яку ціну. Але інколи такою ціною стає сума штрафу або й ще гірше — аварія.
Про це написала "Україна за кермом".
Чи може водій білого легкового автомобіля з причепом виконати повернути ліворуч?
Варіанти відповіді
- Може.
- Може, якщо не створить перешкод зустрічному транспорту.
- Не може.
Розбір задачі
Перед перехрестям утворився великий затор. Водій білого легковика з причепом намагається повернути ліворуч, щоб вискочити із затору. На дорозі ми бачимо дорожній знак 3.4 "Рух із причепом заборонено".
Цей знак поширюється лише на вантажні автомобілі, тому в цьому випадку нас не цікавить.
Головне у задачі те, що при виконанні повороту ліворуч водієві білого авто з причепом доведеться порушити правила:
- перетнути суцільну лінію розмітки 1.1;
- виїхати перед перехрестям на зустрічну смугу.
Отже, правильна відповідь — №3
Штраф за порушення правила
Згідно з частиною 1 статті 122 КУпАП, порушнику загрожує штраф 255 гривень.
Раніше ми пропонували тест з ПДР: два авто на головній, але один водій неправий. Також давали задачу з ПДР про особливості паркування, на яку майже всі дають неправильну відповідь.