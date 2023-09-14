Тест ПДР з каверзою: чи може вантажівка випередити автобус

Чи випередить вантажівка автобус? Малюнок "Україна за кермом".

Автобус рухається дорогою зі швидкістю 80 км/год. Чи може його випередити водій вантажівки.

Про це написала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

Ні. Так, будь-якою зі смуг. Так, тільки правою смугою. Так, тільки лівою смугою.

Ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну уряд дозволив водіям легковиків керувати вантажівками, позаяк під час воєнного стану виник великий попит на кермування великогабаритними машинами. За цей час понад 52 тис. українців навчився водити вантажівки. Ця задача буде корисною й для них.

Розбір задачі

Маємо дорогу зі знаком 5.3 "Дорога для автомобілів", яка розділена на дві проїжджі частини розміткою 1.2.

5.3 "Дорога для автомобілів"

Згідно з розділом 12 "Швидкість руху" п. 12.6 ПДР Поза населеними пунктами на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою, швидкість руху складає не більше 110 км/год. Таким чином водій вантажівки може випередити автобус, який рухається зі швидкістю 80 км/год.

Але не все так просто. Згідно з п. 11.6 ПДР "Розташування транспортних засобів на дорозі", на дорогах, які мають три та більше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту.

Отже, водій вантажівки може випередити автобус лише правою смугою. Якщо він виїде у крайню ліву смугу для такого маневру, то може отримати штраф 425 грн за ч. 2 ст. 122 КУпАП.

Правильна відповідь №3

Раніше ми писали, чи дозволений обгін проти стрілки. Також повідомляли, як швидко вискочити із затору та не порушити правила.