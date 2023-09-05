Тест з ПДР, про які багато водіїв забувають: чи дозволений обгін проти стрілки

Чи заборонений обгін? Малюнок: "Україна за кермом"

Сіре авто намагається обігнати жовтий трактор. Уважно подивіться на малюнок та дайте відповідь на питання: чи дозволений у такій ситуації обгін?

Про це написала "Україна за кермом".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Не заборонений.

Не заборонений, якщо він буде завершений до початку суцільної лінії розмітки.

Заборонений.

Розбір задачі

Спочатку подивимося на дорожню розмітку та звіримося з розділом 34 ПДР, який їм присвячений. Виявляється, що переривчаста лінія розмітки 1.6 та стріли розмітки 1.19 обгін у цьому випадку не забороняють.

Втім, остаточне рішення про можливість здійснення маневру водій завжди має ухвалювати з урахуванням низки обставин, зокрема зі співвідношенням швидкостей руху свого авто та трактора. Адже від цього залежить протяжність відрізка, на якому можна здійснити обгін.

Також не варто забувати про умови та заборони з розділу 14 ПДР "Обгін".

За наявною ж ситуацією, зображеною на малюнку, правильною відповіддю буде №1.

Штраф за порушення правила

Якщо маневр не буде завершено до початку суцільної лінії розмітки, водія можуть притягнути до відповідальності за ч. 2 статті 122 КУпАП та призначити штраф у розмірі 510 грн.

Раніше ми пропонували тест з ПДР, кому надати дорогу на перехресті, якщо обидва водії повертають праворуч. Також ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті.