Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест з ПДР, про які багато водіїв забувають: чи дозволений обгін проти стрілки arrow

Тест з ПДР, про які багато водіїв забувають: чи дозволений обгін проти стрілки

5 вересня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР, про які багато водіїв забувають: чи дозволений обгін проти стрілки
Чи заборонений обгін? Малюнок: "Україна за кермом"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Сіре авто намагається обігнати жовтий трактор. Уважно подивіться на малюнок та дайте відповідь на питання: чи дозволений у такій ситуації обгін?

Про це написала "Україна за кермом".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  • Не заборонений.
  • Не заборонений, якщо він буде завершений до початку суцільної лінії розмітки.
  • Заборонений.

Розбір задачі

Спочатку подивимося на дорожню розмітку та звіримося з розділом 34 ПДР, який їм присвячений. Виявляється, що переривчаста лінія розмітки 1.6 та стріли розмітки 1.19 обгін у цьому випадку не забороняють.

Втім, остаточне рішення про можливість здійснення маневру водій завжди має ухвалювати з урахуванням низки обставин, зокрема зі співвідношенням швидкостей руху свого авто та трактора. Адже від цього залежить протяжність відрізка, на якому можна здійснити обгін.

Також не варто забувати про умови та заборони з розділу 14 ПДР "Обгін".

За наявною ж ситуацією, зображеною на малюнку, правильною відповіддю буде №1.

Штраф за порушення правила

Якщо маневр не буде завершено до початку суцільної лінії розмітки, водія можуть притягнути до відповідальності за ч. 2 статті 122 КУпАП та призначити штраф у розмірі 510 грн.

Раніше ми пропонували тест з ПДР, кому надати дорогу на перехресті, якщо обидва водії повертають праворуч. Також ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

None

Як вести дипломатію з ворогом в ООН та покарати його за дітей: інтерв'ю з Кислицею

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз