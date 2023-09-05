Тест по ПДД, о которых многие водители забывают: разрешен ли обгон против стрелки
Серый автомобиль пытается обогнать желтый трактор. Внимательно посмотрите на рисунок и ответьте на вопрос: разрешен ли в такой ситуации обгон?
Об этом написала "Украина за рулем".
Варианты ответа
- Не запрещен.
- Не запрещен, если он будет завершен до начала сплошной линии разметки.
- Запрещен.
Разбор задачи
Сначала посмотрим на дорожную разметку и сверимся с разделом 34 ПДД, который им посвящен. Оказывается, прерывистая линия разметки 1.6 и стрелы разметки 1.19 обгон в этом случае не запрещают.
Впрочем, окончательное решение о возможности маневра водитель всегда должен принимать с учетом ряда обстоятельств, в частности с соотношением скоростей движения своего авто и трактора. Ведь от этого зависит протяженность отрезка, на котором можно совершить обгон.
Также не стоит забывать об условиях и запретах из раздела 14 ПДД "Обгон".
По имеющейся же ситуации, изображенной на рисунке, правильным ответом будет №1.
Штраф за нарушение правила
Если маневр не будет завершен до начала сплошной линии разметки, водитель могут привлечь к ответственности по ч. 2 статьи 122 КУоАП и назначить штраф в размере 510 грн.
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