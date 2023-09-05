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Тест по ПДД, о которых многие водители забывают: разрешен ли обгон против стрелки

5 сентября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД, о которых многие водители забывают: разрешен ли обгон против стрелки
Запрещен ли обгон? Рисунок: "Украина за рулем"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Серый автомобиль пытается обогнать желтый трактор. Внимательно посмотрите на рисунок и ответьте на вопрос: разрешен ли в такой ситуации обгон?

Об этом написала "Украина за рулем".

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Варианты ответа

  • Не запрещен.
  • Не запрещен, если он будет завершен до начала сплошной линии разметки.
  • Запрещен.

Разбор задачи

Сначала посмотрим на дорожную разметку и сверимся с разделом 34 ПДД, который им посвящен. Оказывается, прерывистая линия разметки 1.6 и стрелы разметки 1.19 обгон в этом случае не запрещают.

Впрочем, окончательное решение о возможности маневра водитель всегда должен принимать с учетом ряда обстоятельств, в частности с соотношением скоростей движения своего авто и трактора. Ведь от этого зависит протяженность отрезка, на котором можно совершить обгон.

Также не стоит забывать об условиях и запретах из раздела 14 ПДД "Обгон".

По имеющейся же ситуации, изображенной на рисунке, правильным ответом будет №1.

Штраф за нарушение правила

Если маневр не будет завершен до начала сплошной линии разметки, водитель могут привлечь к ответственности по ч. 2 статьи 122 КУоАП и назначить штраф в размере 510 грн.

Ранее мы предлагали тест по ПДД, кому предоставить дорогу на перекрестке, если оба водителя поворачивают направо. Также мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке.

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