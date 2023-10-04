Задача по ПДД: как не ошибиться, когда автобус имеет преимущество
Задача по теме преимущество маршрутных транспортных средств. Водитель какого ТС должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации.
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель автобуса.
- Водитель красного автомобиля.
Разбор задачи
Есть участок дороги и два транспортных средства на ней. При этом их траектории движения пересекаются, и кто-то из них должен уступить дорогу.
Водитель автобуса начинает движение от места остановки маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса".
В п. 17.4 ПДД указано:
"В населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение".
Преимуществом должен пользоваться водитель автобуса, но только в том случае, когда место остановки находится в населенном пункте. А на рисунке мы видим знак 5.50 "Конец населенного пункта".
То есть остановка находится уже вне населенного пункта, а значит, преимущества у водителя автобуса уже нет. Он должен дать дорогу водителю красного автомобиля.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали тест по ПДД о нарушении правил обгона. Также давали задачу об обгоне на грузовике.