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Задача по ПДД: как не ошибиться, когда автобус имеет преимущество

4 октября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Задача по ПДД: как не ошибиться, когда автобус имеет преимущество
Кто кому должен уступить? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме преимущество маршрутных транспортных средств. Водитель какого ТС должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации.

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель автобуса.
  2. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Есть участок дороги и два транспортных средства на ней. При этом их траектории движения пересекаются, и кто-то из них должен уступить дорогу.

Водитель автобуса начинает движение от места остановки маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса".

В п. 17.4 ПДД указано:

"В населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение".

Преимуществом должен пользоваться водитель автобуса, но только в том случае, когда место остановки находится в населенном пункте. А на рисунке мы видим знак 5.50 "Конец населенного пункта".

То есть остановка находится уже вне населенного пункта, а значит, преимущества у водителя автобуса уже нет. Он должен дать дорогу водителю красного автомобиля.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали тест по ПДД о нарушении правил обгона. Также давали задачу об обгоне на грузовике.

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