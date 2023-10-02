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Задача по ПДД, из-за которой перессорилось пол Интернета: кто на главной?

2 октября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Задача по ПДД, из-за которой перессорилось пол Интернета: кто на главной?
Кто должен уступить дорогу? Рисунок "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Эта задача породила множество споров между автолюбителями. Кто должен уступить дорогу в данной ситуации?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель грузовика.
  2. Водитель легкового автомобиля.

Разбор задачи

Есть перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Грузовой проезжает прямо, а легковой поворачивает направо.

Прежде всего, нужно выяснить, какой перекресток изображен на рисунке. Он не оборудован светофорами, и на нем нет знаков приоритета.

Из-за этого возникают споры, ведь люди по-разному трактуют, какой именно перекресток изображен. Далеко не каждый считает, что дороги на этом перекрестке равнозначны. Аргументом такой точки зрения является то, что водитель легкового автомобиля движется по второстепенной дороге, так как на ней нет разметки и она присоединяется к дороге с разметкой под углом.

Но в правилах есть четкое определение главной дороги. Читаем п. 1.10 ПДД.

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или обозначаемая знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещивающейся".

То есть наличие на дороге разметки не делает ее главной относительно дороги без разметки. Поскольку никаких знаков на перекрестке нет, перед нами нерегулируемый перекресток равнозначных дорог, а все хорошо знают, что на таких перекрестках водители обязаны разъезжаться, руководствуясь п. 16.12 ПДД.

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Следовательно, по правилу помехи справа дорогу должен уступить водитель грузового автомобиля.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачу о порядке разъезда трамвая и двух автомобилей на перекрестке. Также давали сложную задачу с аварийной ситуацией на перекрестке.

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