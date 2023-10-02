Задача з ПДР, через яку пересварилося пів Інтернету: хто на головній?

Хто має поступитися дорогою? Малюнок "За! Правилами".

Ця задача породила безліч суперечок між автолюбителями. Хто має поступитися дорогою в показаній ситуації?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій вантажівки. Водій легкового автомобіля.

Розбір задачі

Маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Вантажний проїжджає прямо, а легковий повертає праворуч.

Насамперед мусимо з'ясувати, яке перехрестя зображено на малюнку. Воно не обладнане світлофорами, та на ньому немає знаків пріоритету.

Через це виникають суперечки, адже люди по-різному трактують, яке саме перехрестя зображено. Далеко не кожний вважає, що дороги на цьому перехресті рівнозначні. Аргументом такої точки зору є те, що водій легкового автомобіля рухається другорядною дорогою, бо на ній немає розмітки і вона приєднується до дороги з розміткою під кутом.

Але в правилах є чітке визначення головної дороги. Прочитаймо п. 1.10 ПДР.

"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 та 2.3. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".

Тобто наявність на дорозі розмітки не робить її головною стосовно дороги без розмітки. Позаяк ніяких знаків на перехресті немає, то перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг, а всі добре знають, що на таких перехрестях водії зобов'язані роз'їжджатися, керуючись п. 16.12 ПДР.

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Отже, за правилом перешкоди праворуч дорогою має поступитися водій вантажного автомобіля.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачу про порядок роз'їзду трамвая та двох авто на перехресті. Також давали складну задачу з аварійною ситуацією на перехресті.