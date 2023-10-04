Задача з ПДР: як не помилитися, коли автобус має перевагу

Хто кому має поступитися? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми перевага маршрутних транспортних засобів. Водій якого ТЗ має поступитися дорогою в зображеній на малюнку ситуації.

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій автобуса. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Маємо ділянку дороги та два транспортні засоби на ній. При цьому їхні траєкторії руху перетинаються, й хтось із них має поступитися дорогою.

Водій автобуса розпочинає рух від місця зупинки маршрутних транспортних засобів про що свідчить знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса".

В п. 17.4 ПДР зазначено:

"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному "кармані", водії інших транспортних засобів зобов'язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".

Перевагою мав би користуватися водій автобуса, але лише в тому випадку, коли місце зупинки знаходиться в населеному пункті. А на малюнку ми бачимо знак 5.50 "Кінець населеного пункту".

Тобто зупинка знаходиться вже поза населеним пунктом, а отже, переваги у водія автобуса вже не має. Він повинен дати дорогу водієві червоного автомобіля.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували тест з ПДР про порушення правил обгону. Також давали задачу про обгін на вантажівці.