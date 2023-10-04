Задача з ПДР: як не помилитися, коли автобус має перевагу
Задача з теми перевага маршрутних транспортних засобів. Водій якого ТЗ має поступитися дорогою в зображеній на малюнку ситуації.
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій автобуса.
- Водій червоного автомобіля.
Розбір задачі
Маємо ділянку дороги та два транспортні засоби на ній. При цьому їхні траєкторії руху перетинаються, й хтось із них має поступитися дорогою.
Водій автобуса розпочинає рух від місця зупинки маршрутних транспортних засобів про що свідчить знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса".
В п. 17.4 ПДР зазначено:
"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному "кармані", водії інших транспортних засобів зобов'язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".
Перевагою мав би користуватися водій автобуса, але лише в тому випадку, коли місце зупинки знаходиться в населеному пункті. А на малюнку ми бачимо знак 5.50 "Кінець населеного пункту".
Тобто зупинка знаходиться вже поза населеним пунктом, а отже, переваги у водія автобуса вже не має. Він повинен дати дорогу водієві червоного автомобіля.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували тест з ПДР про порушення правил обгону. Також давали задачу про обгін на вантажівці.