Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Задача з ПДР: як не помилитися, коли автобус має перевагу arrow

Задача з ПДР: як не помилитися, коли автобус має перевагу

4 жовтня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Задача з ПДР: як не помилитися, коли автобус має перевагу
Хто кому має поступитися? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми перевага маршрутних транспортних засобів. Водій якого ТЗ має поступитися дорогою в зображеній на малюнку ситуації.

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій автобуса.
  2. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Маємо ділянку дороги та два транспортні засоби на ній. При цьому їхні траєкторії руху перетинаються, й хтось із них має поступитися дорогою.

Водій автобуса розпочинає рух від місця зупинки маршрутних транспортних засобів про що свідчить знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса".

В п. 17.4 ПДР зазначено:

"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному "кармані", водії інших транспортних засобів зобов'язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".

Перевагою мав би користуватися водій автобуса, але лише в тому випадку, коли місце зупинки знаходиться в населеному пункті. А на малюнку ми бачимо знак 5.50 "Кінець населеного пункту".

Тобто зупинка знаходиться вже поза населеним пунктом, а отже, переваги у водія автобуса вже не має. Він повинен дати дорогу водієві червоного автомобіля.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували тест з ПДР про порушення правил обгону. Також давали задачу про обгін на вантажівці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз