Тест з ПДР про порушення правил обгону: хто з водіїв помиляється

Хто не має права виконувати обгін? Малюнок: "За! Правилами"

Невиконання правил обгону часто призводять до небажаних наслідків. Хто з водіїв порушує в цій ситуації?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише водій зеленого автомобіля. Лише водій червоного автомобіля. Обидва водії порушать правила. Ніхто з водіїв не порушить правила.

Розбір задачі

На дорозі два водії, які намагаються виконати обгін. Спочатку звернемося до п. 14.6 ПДР, який описує випадки, коли обгін заборонено:

на перехресті;

на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;

ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті й 100 м — поза населеним пунктом;

у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;

транспортного засобу, який здійснює обгін або об'їзд;

у тунелях;

на дорогах, що мають дві та більше смуги для руху в одному напрямку;

колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого).

Водій зеленого авто намагається обігнати жовте авто якраз на перехресті, що заборонено правилами.

Водій червоного авто намагається виконати маневр на небезпечному повороті про що свідчіть знак 1.2 "Небезпечний поворот ліворуч".

Крім того, оглядовість тут обмежена ще й деревами на узбіччі дороги. Тому червоне авто 100% порушить правила у разі виконання обгону.

Отже, при виконанні обгону обидва водії порушать правила дорожнього руху.

Правильна відповідь №3

Раніше лише 47% водіїв обрали правильну відповідь на задачу про вибір напрямку руху. Також ми пропонували задачу з цікавим випадком на залізничному переїзді.