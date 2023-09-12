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Тест з ПДР: лише 47% водіїв обрали правильну відповідь

12 вересня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: лише 47% водіїв обрали правильну відповідь
Куди може проїхати авто? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Випадок на перехресті. За якими напрямками дозволено рух синього авто?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише за напрямком В.
  2. Лише за напрямком Г.
  3. За напрямками А та Б.
  4. За усіма напрямками, окрім В.
  5. Усі напрямки дозволені.
  6. Усі напрямки заборонені.

Розбір задачі

Розглянемо усі варіанти з урахуванням ситуації та правил дорожнього руху.

Перехрестя обладнано світлофорами та є регульованим. На світлофорі горить червоний сигнал, який забороняє рух в усіх напрямках.

Разом з тим, в додатковій секції горить зелена стрілочка, яка дозволяє рух у вказаному напрямку. Також зелена стрілочка ліворуч дозволяє розворот.

Окрім світлофора ми бачимо дорожні знаки. Знак 2.3 "Головна дорога" нас зараз не цікавить.

Знак 2.3 "Головна дорога".

А от знак 2.23 "Поворот ліворуч заборонено" нас цікавить дуже, позаяк він забороняє рух в той бік, куди дозволяє стрілочка світлофора.

Що ж робити водієві?

Згідно з п. 8.3 ПДР, сигнали світлофорів, окрім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Тобто вимоги заборонних знаків сигнали світлофорів не скасовують. Отже, водій не може проїхати за напрямком "В". Розворот за напрямком "Г" знак не забороняє.

Проїхати прямо або праворуч забороняє червоний сигнал світлофора.

Отже, з чотирьох напрямків руху на малюнку, дозволений лише розворот.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачу на тему, як не створити аварійну ситуацію на перехресті. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті, з'ясовуючи, чи можна одразу їхати у лівий ряд.

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