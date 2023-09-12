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Тест по ПДД: только 47% водителей выбрали правильный ответ

12 сентября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: только 47% водителей выбрали правильный ответ
Куда может проехать автомобиль? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Случай на перекрестке. По каким направлениям разрешено движение синего автомобиля?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только по направлению В.
  2. Только по направлению Г.
  3. По направлениям А и Б.
  4. По всем направлениям, кроме В.
  5. Все направления разрешены.
  6. Все направления запрещены.

Разбор задачи

Рассмотрим все варианты с учетом ситуации и правил дорожного движения.

Перекресток оборудован светофорами и является регулируемым. На светофоре горит красный сигнал, запрещающий движение по всем направлениям.

Вместе с тем, в дополнительной секции горит зеленая стрелочка, разрешающая движение в указанном направлении. Также зеленая стрелочка налево разрешает разворот.

Кроме светофора мы видим дорожные знаки. Знак 2.3 "Главная дорога" нас сейчас не интересует.

Знак 2.3 "Главная дорога".

А вот знак 2.23 "Поворот налево запрещен" нас очень интересует, так как он запрещает движение в ту сторону, куда позволяет стрелочка светофора.

Что же делать водителю?

Согласно п. 8.3 ПДД, сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета. То есть требования запрещающих знаков сигналы светофоров не отменяют. Следовательно, водитель не может проехать по направлению "В". Разворот по направлению "Г" знак не запрещает.

Проехать прямо или справа запрещает красный сигнал светофора.

Следовательно, из четырех направлений движения на рисунке, разрешен только разворот.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачу по теме, как не создать аварийную ситуацию на перекрестке. Также разбирали непростую ситуацию на перекрестке, выясняя, можно ли сразу ехать в левый ряд.

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