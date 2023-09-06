Сложная задача по ПДД: ошибаются 80% водителей
Достаточно непростая задача с проездом кругового перекрестка. Водитель какого авто нарушит правила в этой ситуации?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только водитель красного авто
- Водители желтого и синего авто
- Только водитель желтого авто
- Только водитель синего авто
- Все водители нарушат правила
- Никто из водителей не нарушит правила
Разбор задачи
Синий и желтый автомобили съезжают из круга, а красный заезжает на него из крайней левой полосы.
В п. 10.4 ПДД говорится, что водителю, совершающему поворот во время въезда на перекресток с круговым движением, не обязательно занимать соответствующее крайнее положение на дороге. То есть заезжать на круг можно из любой полосы.
А согласно п. 10.5 выезжать из круга также можно с любой полосы, если авто не создает помех движущимся в попутном направлении машинам справа.
Так кто же нарушает правила в этой ситуации?
Обратите внимание, водитель желтого авто поворачивает направо в левую полосу. А п. 10.5 ПДД требует при повороте направо двигаться как можно ближе к правому краю дороги, чтобы машина не оказалась на полосе встречного движения.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали ответить на вопрос, что хочет от водителей регулировщик дорожного движения. Также давали задачу, как разъехаться на равнозначном перекрестке.