Сложная задача по ПДД: ошибаются 80% водителей

Кто нарушит правила? Рисунок: "За! Правилами".

Достаточно непростая задача с проездом кругового перекрестка. Водитель какого авто нарушит правила в этой ситуации?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только водитель красного авто Водители желтого и синего авто Только водитель желтого авто Только водитель синего авто Все водители нарушат правила Никто из водителей не нарушит правила

Разбор задачи

Синий и желтый автомобили съезжают из круга, а красный заезжает на него из крайней левой полосы.

В п. 10.4 ПДД говорится, что водителю, совершающему поворот во время въезда на перекресток с круговым движением, не обязательно занимать соответствующее крайнее положение на дороге. То есть заезжать на круг можно из любой полосы.

А согласно п. 10.5 выезжать из круга также можно с любой полосы, если авто не создает помех движущимся в попутном направлении машинам справа.

Так кто же нарушает правила в этой ситуации?

Обратите внимание, водитель желтого авто поворачивает направо в левую полосу. А п. 10.5 ПДД требует при повороте направо двигаться как можно ближе к правому краю дороги, чтобы машина не оказалась на полосе встречного движения.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали ответить на вопрос, что хочет от водителей регулировщик дорожного движения. Также давали задачу, как разъехаться на равнозначном перекрестке.