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Сложная задача по ПДД: ошибаются 80% водителей

6 сентября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Сложная задача по ПДД: ошибаются 80% водителей
Кто нарушит правила? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Достаточно непростая задача с проездом кругового перекрестка. Водитель какого авто нарушит правила в этой ситуации?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только водитель красного авто
  2. Водители желтого и синего авто
  3. Только водитель желтого авто
  4. Только водитель синего авто
  5. Все водители нарушат правила
  6. Никто из водителей не нарушит правила

Разбор задачи

Синий и желтый автомобили съезжают из круга, а красный заезжает на него из крайней левой полосы.

В п. 10.4 ПДД говорится, что водителю, совершающему поворот во время въезда на перекресток с круговым движением, не обязательно занимать соответствующее крайнее положение на дороге. То есть заезжать на круг можно из любой полосы.

А согласно п. 10.5 выезжать из круга также можно с любой полосы, если авто не создает помех движущимся в попутном направлении машинам справа.

Так кто же нарушает правила в этой ситуации?

Обратите внимание, водитель желтого авто поворачивает направо в левую полосу. А п. 10.5 ПДД требует при повороте направо двигаться как можно ближе к правому краю дороги, чтобы машина не оказалась на полосе встречного движения.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали ответить на вопрос, что хочет от водителей регулировщик дорожного движения. Также давали задачу, как разъехаться на равнозначном перекрестке.

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