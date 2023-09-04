Задача по ПДД: коварный перекресток с круговым движением

Какое направление правильно? Рисунок "За! Правилами".

Задача с проездом кругового перекрестка. По каким направлениям может проехать водитель зеленого автомобиля?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

По направлениям А и Б. По направлениям А и В. По направлениям Б и В. Только по направлению В. Только по направлению Б. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Есть круговой перекресток, о чем свидетельствует знак 4.10 "Круговое движение".

Водителю зеленого авто предлагается три варианта для проезда.

Вариант А. Это заезд из левой полосы в левую полосу и последующий съезд из круга из той же левой полосы.

Это заезд из левой полосы в левую полосу и последующий съезд из круга из той же левой полосы. Вариант Б. Это также поворот из левой полосы в левую полосу, но с последующим переездом в правую полосу и съездом из круга уже к правой полосе.

Это также поворот из левой полосы в левую полосу, но с последующим переездом в правую полосу и съездом из круга уже к правой полосе. Вариант В. Перестройка перед кругом в правую полосу, для заезда в правую полосу и съездом с нее же.

Нужно ответить на два вопроса:

С какой полосы можно заезжать на круг?

С какой полосы разрешено съезжать из круга?

Согласно п. 10.4 ПДД, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение водитель не должен заблаговременно занимать соответствующее крайнее положение на дороге.

То есть заезжать на круг можно из любой полосы.

Согласно п. 10.5 ПДД, выезд с перекрестка с круговым движением может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении справа.

На рисунке нет транспортных средств, которым водитель зеленого авто может создать помеху.

Правильный ответ №6

Водитель зеленого автомобиля может заезжать и съезжать из круга в любом направлении.

Ранее мы предлагали сдачу из ПДД об особенностях парковки, которую неправильно решают почти все. Также давали довольно запутанную задачу по ПДД: должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке.