Задача з ПДР: підступне перехрестя з круговим рухом
Задача з проїздом кругового перехрестя. За якими напрямками може проїхати водій зеленого авто?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- За напрямками А та Б.
- За напрямками А та В.
- За напрямками Б та В.
- Лише за напрямком В.
- Лише за напрямком Б.
- Усі напрямки дозволені.
Розбір задачі
Маємо кругове перехрестя, про що свідчить знак 4.10 "Круговий рух".
Водієві зеленого авто пропонується три варіанти для проїзду.
- Варіант А. Це заїзд з лівої смуги в ліву смугу і подальший з'їзд з кола з тієї ж лівої смуги.
- Варіант Б. Це також поворот з лівої смуги в ліву смугу, але з подальшим переїздом у праву смугу т з'їздом з кола вже до правої смуги.
- Варіант В. Перебудова перед колом у праву смугу, для заїзду також в праву смугу і з'їздом з нею ж.
Потрібно відповісти на два питання:
- З якої смуги дозволено заїжджати на коло?
- З якої смуги дозволено з'їжджати з кола?
Згідно з п. 10.4 ПДР, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух водій не повинен завчасно займати відповідне крайнє положення на дорозі.
Тобто заїжджати на коло можна з будь-якої смуги.
Згідно з п. 10.5 ПДР, виїзд з перехрестя з круговим рухом може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч.
На малюнку немає транспортних засобів, яким водій зеленого авто може створити перешкоду.
Правильна відповідь №6
Водій зеленого авто може заїжджати та з'їжджати з кола у будь-якому напрямку.
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