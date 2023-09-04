Задача з ПДР: підступне перехрестя з круговим рухом

Який напрямок правильний? Малюнок "За! Правилами".

Задача з проїздом кругового перехрестя. За якими напрямками може проїхати водій зеленого авто?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

За напрямками А та Б. За напрямками А та В. За напрямками Б та В. Лише за напрямком В. Лише за напрямком Б. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Маємо кругове перехрестя, про що свідчить знак 4.10 "Круговий рух".

Водієві зеленого авто пропонується три варіанти для проїзду.

Варіант А . Це заїзд з лівої смуги в ліву смугу і подальший з'їзд з кола з тієї ж лівої смуги.

. Це заїзд з лівої смуги в ліву смугу і подальший з'їзд з кола з тієї ж лівої смуги. Варіант Б . Це також поворот з лівої смуги в ліву смугу, але з подальшим переїздом у праву смугу т з'їздом з кола вже до правої смуги.

. Це також поворот з лівої смуги в ліву смугу, але з подальшим переїздом у праву смугу т з'їздом з кола вже до правої смуги. Варіант В. Перебудова перед колом у праву смугу, для заїзду також в праву смугу і з'їздом з нею ж.

Потрібно відповісти на два питання:

З якої смуги дозволено заїжджати на коло?

З якої смуги дозволено з'їжджати з кола?

Згідно з п. 10.4 ПДР, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух водій не повинен завчасно займати відповідне крайнє положення на дорозі.

Тобто заїжджати на коло можна з будь-якої смуги.

Згідно з п. 10.5 ПДР, виїзд з перехрестя з круговим рухом може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч.

На малюнку немає транспортних засобів, яким водій зеленого авто може створити перешкоду.

Правильна відповідь №6

Водій зеленого авто може заїжджати та з'їжджати з кола у будь-якому напрямку.

Раніше ми пропонували здачу з ПДР про особливості паркування, яку неправильно розв'язують майже усі. Також давали досить заплутану задачу з ПДР: чи має авто поступатися двом трамваям на перехресті.