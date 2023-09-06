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Складна задача з ПДР: помиляються 80% водіїв

6 вересня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Складна задача з ПДР: помиляються 80% водіїв
Хто порушить правила? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Досить непроста задача з проїздом кругового перехрестя. Водій якого авто порушить правила в цій ситуації?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише водій червоного авто
  2. Водії жовтого та синього авто
  3. Лише водій жовтого авто
  4. Лише водій синього авто
  5. Усі водії порушать правила
  6. Ніхто з водіїв не порушить правила

Розбір задачі

Синій та жовтий автомобілі з'їжджають з кола, а червоний заїжджає на нього з крайньої лівої смуги.

В п. 10.4 ПДР говориться, що водію, який здійснює поворот під час в'їзду на перехрестя з круговим рухом, не обов'язково займати відповідне крайнє положення на дорозі. Тобто заїжджати на коло можна з будь-якої смуги.

А згідно з п. 10.5 виїжджати з кола також можна з будь-якої смуги, якщо авто не створює перешкод машинам, що рухаються в попутному напрямку праворуч.

То хто ж порушує правила в цій ситуації?

Зверніть увагу, водій жовтого авто повертає праворуч в ліву смугу. А п. 10.5 ПДР вимагає при повороті праворуч рухатися якомога ближче до правого краю дороги, щоб машина не опинилася на смузі зустрічного руху.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували відповісти на питання, чого хоче від водіїв регулювальник дорожнього руху. Також давали задачку, як роз'їхатися на рівнозначному перехресті.

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