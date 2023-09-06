Складна задача з ПДР: помиляються 80% водіїв
Досить непроста задача з проїздом кругового перехрестя. Водій якого авто порушить правила в цій ситуації?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише водій червоного авто
- Водії жовтого та синього авто
- Лише водій жовтого авто
- Лише водій синього авто
- Усі водії порушать правила
- Ніхто з водіїв не порушить правила
Розбір задачі
Синій та жовтий автомобілі з'їжджають з кола, а червоний заїжджає на нього з крайньої лівої смуги.
В п. 10.4 ПДР говориться, що водію, який здійснює поворот під час в'їзду на перехрестя з круговим рухом, не обов'язково займати відповідне крайнє положення на дорозі. Тобто заїжджати на коло можна з будь-якої смуги.
А згідно з п. 10.5 виїжджати з кола також можна з будь-якої смуги, якщо авто не створює перешкод машинам, що рухаються в попутному напрямку праворуч.
То хто ж порушує правила в цій ситуації?
Зверніть увагу, водій жовтого авто повертає праворуч в ліву смугу. А п. 10.5 ПДР вимагає при повороті праворуч рухатися якомога ближче до правого краю дороги, щоб машина не опинилася на смузі зустрічного руху.
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували відповісти на питання, чого хоче від водіїв регулювальник дорожнього руху. Також давали задачку, як роз'їхатися на рівнозначному перехресті.