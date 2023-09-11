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Задача з ПДР: цікавий випадок на залізничному переїзді

11 вересня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Задача з ПДР: цікавий випадок на залізничному переїзді
Хто може розвернутися? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з залізничним переїздом. Водій, якого авто може виконати розворот у такій ситуації.

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише водій жовтого авто
  2. Лише водій синього авто
  3. Обидва водії мають право
  4. Обидва не мають права

Пам'ятайте, порушення правил дорожнього руху на залізничному переїзді караються ледь не найсуворіше.

Розбір задачі

Маємо залізничний переїзд, про що свідчить знак 1.29 "Одноколійна залізниця".

Водії авто намагаються виконати розвороти. Водій синьої машини бажає виконати маневр до переїзду, а водій жовтої — за переїздом.

Згідно з п. 10.7 ПДР на залізничних переїздах розворот  заборонено. Але про заборону до або після переїзду не йдеться. Тобто обидва водії можуть виконати свої маневри.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували тест з правила дорожнього руху, про яке часто забувають водії. Також давали тест, який може розв'язати лише грамотний водій.

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