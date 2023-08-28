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Тест з ПДР для досвідчених водіїв: яке авто має поступитися

28 серпня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР для досвідчених водіїв: яке авто має поступитися
Хто кому має поступитися? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Цікава ситуація на дорозі з тимчасовою жовтою розміткою. Водій якого авто повинен поступитися дорогою іншому?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Який автомобіль має поступитися?

Варіанти відповіді

  1. Червоне авто
  2. Зелене авто

Розбір завдання

На одній зі смуг проводиться ремонт дороги. І по цій смузі рухається червоне авто. Якщо перешкода на його смузі, то саме він має поступатися дорогою? Все не так просто.
Окрім традиційної білої розмітки, на ділянку дороги нанесено тимчасову жовту розмітку. А тимчасова розмітка має перевагу над постійною.
Згідно з тимчасовою розміткою, червоний автомобіль продовжує рух у своїй смузі. Тоді як водій зеленого авто в цей момент якраз змінює смугу.

Що кажуть ПДР

Водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір переїхати. (п. 10.3).

Правильна відповідь №2

Саме водій зеленого авто має пропустити червону машину, яка рухається по своїй смузі.

Раніше ми пропонували завдання з ПДР, яке можуть розв'язати лише грамотні водії. Також писали, яке правило часто забувають не лише водії-початківці.

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