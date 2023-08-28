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Тест по ПДД для опытных водителей: какой автомобиль должен уступить

28 августа 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД для опытных водителей: какой автомобиль должен уступить
Кто кому должен уступить? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Интересна ситуация на дороге с временной желтой разметкой. Водитель какого авто должен уступить дорогу другому?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Какой автомобиль должен уступить?

Варианты ответа

  1. Красное авто
  2. Зеленый автомобиль

Разбор задачи

На одной из полос производится ремонт дороги. И по этой полосе двигается красное авто. Если препятствие на его полосе, то именно он должен уступать дорогу? Всё не так просто.
Кроме традиционной белой разметки, на участок дороги нанесена временная желтая разметка. А временная разметка имеет преимущество над постоянным.
Согласно временной разметке, красный автомобиль продолжает движение в своей полосе. В то время как водитель зеленого авто в этот момент как раз меняет полосу.

Что говорят ПДД

Водитель должен дать дорогу движущимся в попутном направлении транспортным средствам по той полосе, на которую он намерен переехать. (п. 10.3).

Правильный ответ №2

Именно водитель зеленого авто должен пропустить двигающуюся по своей полосе красную машину.

Раньше мы предлагали задачу по ПДД, которую могут решить только грамотные водители. Также писали, какое правило часто забывают не только начинающие водители.

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