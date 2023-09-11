Задача по ПДД: интересный случай на железнодорожном переезде
Задача с железнодорожным переездом. Водитель, какого авто может выполнить разворот в такой ситуации.
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только водитель желтого авто
- Только водитель синего авто
- Оба водителя имеют право
- Оба не имеют права
Помните, нарушения правил дорожного движения на железнодорожном переезде наказываются едва ли не самым суровым образом.
Разбор задачи
Есть железнодорожный переезд, о чем свидетельствует знак 1.29 "Однопутная железная дорога".
Водители авто пытаются выполнить развороты. Водитель синей машины желает выполнить маневр до переезда, а водитель желтой — за переездом.
Согласно п. 10.7 ПДД на железнодорожных переездах разворот запрещен. Но о запрете до или после переезда речь не идет. То есть оба водителя могут выполнить свои маневры.
Правильный ответ №3
Раньше мы предлагали тест по правилу дорожного движения, о котором часто забывают водители. Также давали тест, который может решить только грамотный водитель.