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Задача по ПДД: интересный случай на железнодорожном переезде

11 сентября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Задача по ПДД: интересный случай на железнодорожном переезде
Кто может развернуться? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача с железнодорожным переездом. Водитель, какого авто может выполнить разворот в такой ситуации.

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только водитель желтого авто
  2. Только водитель синего авто
  3. Оба водителя имеют право
  4. Оба не имеют права

Помните, нарушения правил дорожного движения на железнодорожном переезде наказываются едва ли не самым суровым образом.

Разбор задачи

Есть железнодорожный переезд, о чем свидетельствует знак 1.29 "Однопутная железная дорога".

Водители авто пытаются выполнить развороты. Водитель синей машины желает выполнить маневр до переезда, а водитель желтой — за переездом.

Согласно п. 10.7 ПДД на железнодорожных переездах разворот запрещен. Но о запрете до или после переезда речь не идет. То есть оба водителя могут выполнить свои маневры.

Правильный ответ №3

Раньше мы предлагали тест по правилу дорожного движения, о котором часто забывают водители. Также давали тест, который может решить только грамотный водитель.

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