Тест по ПДД о нарушении правил обгона: кто из водителей ошибается

Кто не имеет права совершать обгон? Рисунок: "За! Правилами"

Несоблюдение правил обгона часто приводит к нежелательным последствиям. Кто из водителей нарушает в этой ситуации?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только водитель зеленого автомобиля. Только водитель красного автомобиля. Оба водителя нарушат правила. Никто из водителей не нарушит правила.

Разбор задачи

На дороге два водителя, пытающихся выполнить обгон. Сначала обратимся к п. 14.6 ПДД, описывающем случаи, когда обгон запрещен:

на перекрестке;

на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;

ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта;

в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;

транспортного средства, совершающего обгон или объезд;

в туннелях;

на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;

колонны транспортных средств, позади которой двигается автомобиль с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого).

Водитель зеленого авто пытается обогнать желтый автомобиль как раз на перекрестке, что запрещено правилами.

Водитель красного авто пытается выполнить маневр на опасном повороте, о чем свидетельствует знак 1.2 "Опасный поворот налево".

Кроме того, обзорность здесь ограничена еще и деревьями на обочине дороги. Поэтому красный автомобиль 100% нарушит правила в случае выполнения обгона.

Следовательно, при выполнении обгона оба водителя нарушат правила дорожного движения.

Правильный ответ №3

Ранее только 47% водителей выбрали правильный ответ на задачу выбора направления движения. Также мы предлагали задачу с интересным случаем на железнодорожном переезде.