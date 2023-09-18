Тест по ПДД о нарушении правил обгона: кто из водителей ошибается
Несоблюдение правил обгона часто приводит к нежелательным последствиям. Кто из водителей нарушает в этой ситуации?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только водитель зеленого автомобиля.
- Только водитель красного автомобиля.
- Оба водителя нарушат правила.
- Никто из водителей не нарушит правила.
Разбор задачи
На дороге два водителя, пытающихся выполнить обгон. Сначала обратимся к п. 14.6 ПДД, описывающем случаи, когда обгон запрещен:
- на перекрестке;
- на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;
- ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта;
- в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;
- транспортного средства, совершающего обгон или объезд;
- в туннелях;
- на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;
- колонны транспортных средств, позади которой двигается автомобиль с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого).
Водитель зеленого авто пытается обогнать желтый автомобиль как раз на перекрестке, что запрещено правилами.
Водитель красного авто пытается выполнить маневр на опасном повороте, о чем свидетельствует знак 1.2 "Опасный поворот налево".
Кроме того, обзорность здесь ограничена еще и деревьями на обочине дороги. Поэтому красный автомобиль 100% нарушит правила в случае выполнения обгона.
Следовательно, при выполнении обгона оба водителя нарушат правила дорожного движения.
Правильный ответ №3
Ранее только 47% водителей выбрали правильный ответ на задачу выбора направления движения. Также мы предлагали задачу с интересным случаем на железнодорожном переезде.