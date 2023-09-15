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Тест по ПДД: должен ли водитель поворачивать направо, чтобы пропустить авто сзади

15 сентября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: должен ли водитель поворачивать направо, чтобы пропустить авто сзади
Что делать водителю желтого авто? Рисунок: "Украина за рулем".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Водитель желтого автомобиля ждет включения светофора, чтобы продолжить движение прямо, но позади сигналит водитель синего авто, которому нужно повернуть на право. Как поступить водителю желтой машины?

Об этом написала "Украина за рулем".

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Варианты ответа

  1. Дождаться включения разрешающего сигнала.
  2. Повернуть направо.
  3. Пересечь стоп-линию и сместиться влево, чтобы пропустить машину сзади.

Разбор задачи

На перекрестке желтый автомобиль остановился на красный сигнал светофора. На светофоре мы видим дополнительную табличку с зеленой стрелкой. Водитель синего автомобиля, пытающийся повернуть направо, требует у водителя желтого авто либо также повернуть направо, либо как-то освободить ему полосу.

В соответствии с пунктом 8.10 ПДД в случае подачи светофором запрещающего движение сигнала, водители должны остановиться перед дорожной разметкой 1.12 (стоп-линия) или дорожным знаком 5.69 "Место остановки". Если их нет — не ближе 10 м перед светофором или пешеходным переходом.

Мы видим, что дорожная разметка 1.12 (стоп-линия) на рисунке есть, а водитель желтого авто остановился перед ней.

Теперь разберем требование водителя синего авто.

Пункт 8.7.3. ПДД говорит, что стрелка зеленого цвета на табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, позволяет движение в указанном направлении при включенном красном сигнале светофора с крайней правой полосы движения (или крайней левой полосы движения на дорогах с односторонним движением) при условии предпочтения в движении другим его участникам, двигающимся из других направлений на сигнал светофора, разрешающий движение.

Пункт 16.10 ПДД отмечает, что на перекрестке, где движение регулируется светофором с дополнительной секцией, водитель, находящийся на полосе, из которой производится поворот, должен продолжать движение в направлении, указывающем стрелкой, включенной в дополнительной секции, если его остановка на запрещающий сигнал светофора создаст помехи транспортным средствам, следующим за ним по той же полосе.

То есть водитель синего авто прав в своих требованиях? Нет. Дело в том, что табличка с зеленой стрелкой не равна по значению дополнительной секции светофора, поэтому водитель желтого автомобиля не обязан поворачивать направо.

Правильный ответ №1

Рисунок: green-way.com.ua

Последствия пересечения стоп-линии водителем желтого авто

За нарушение части 2 статьи 122 КУоАП предусмотрен штраф 425 грн.

Ранее мы писали, как развернуться, чтобы не получить штраф. Также мы сообщали, как не создать аварийную ситуацию на перекрестке.

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