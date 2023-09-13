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Тест по ПДД: как развернуться, чтобы не получить штраф

13 сентября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: как развернуться, чтобы не получить штраф
Как правильно развернуться? Рисунок: "Украина за рулем".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Красный автомобиль перед перекрестком пытается развернуться. По какой траектории водителю машины можно это сделать?

Об этом написала "Украина за рулем".

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Варианты ответа

  1. По траектории А, а также Б, когда на дополнительной секции светофора будет включена зеленая стрелка.
  2. По траекториям А или Б.
  3. Только по траектории А.
  4. Только по траектории Б.
  5. Запрещен по обеим траекториям.

Разбор задачи

На рисунке мы видим специально обозначенное знаком и разметкой место для разворота. То есть водитель может развернуться по траектории А.

Посмотрим, может ли он сделать это по траектории Б. Согласно разделу 34 ПДД, разметка 1.18 показывает разрешенные направления движения по полосам на перекрестке, транспортной развязке в разных уровнях, в месте обустройства левого поворота или разворота.

Разметка применяется самостоятельно или в сочетании со знаками 5.16 5.16 "Направления движения по полосам", 5.18 5.18 "Направление движения по полосе"; разметка, разрешающая поворот слева с крайней левой полосы, позволяет также разворот.

Следовательно, правила не запрещают совершить водителю красного автомобиля маневр и на перекрестке при условии, что будет включена зеленая стрелочка в дополнительной секции светофора. Не ожидать ее включения можно только при развороте по траектории А.

Правильный ответ: 1

Ранее мы предлагали хитрую задачу по ПДД, при решении которой многие не обращают внимания на детали. Также публиковали тест по ПДД, где на вопрос: кому прежде всего нужно уступить дорогу, ошибается каждый второй.

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