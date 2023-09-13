Тест з ПДР: як розвернутися, щоб не отримати штраф

Як правильно розвернутися? Малюнок: "Україна за кермом".

Червоне авто перед перехрестям намагається розвернутися. За якою траєкторією водію машини можна це зробити?

Про це написала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

За траєкторією А, а також за Б, коли на додатковій секції світлофора буде увімкнена зелена стрілка. За траєкторіями А або Б. Лише за траєкторією А. Лише за траєкторією Б. Заборонено за жодною з траєкторій.

Розбір задачі

На малюнку ми бачимо спеціально позначене знаком та розміткою місце для розвороту. Тобто водій може розвернутися за траєкторією А.

Подивимося, чи може він це зробити за траєкторією Б. Згідно з розділом 34 ПДР, розмітка 1.18 показує дозволені напрямки руху по смугах на перехресті, транспортній розв'язці в різних рівнях, в місці влаштування віднесеного лівого повороту чи розвороту.

Розмітка застосовується самостійно або в поєднанні зі знаками 5.16 5.16 "Напрямки руху по смугах", 5.18 5.18 "Напрямок руху по смузі"; розмітка, яка дозволяє поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, дозволяє також розворот.

Отже, правила не забороняють здійснити водію червоного авто маневр й на перехресті за умови, що буде увімкнена зелена стрілочка у додатковій секції світлофора. Не чекати її ввімкнення можна тільки під час розвороту за траєкторією А.

Правильна відповідь: 1

Раніше ми пропонували хитру задачу з ПДР, при розв'язанні якої багато хто не звертає увагу на деталі. Також публікували тест з ПДР, де на питання: кому передусім треба надати дорогу, помиляється кожний другий.