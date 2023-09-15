Тест з ПДР: чи повинен водій повертати праворуч, щоб пропустити авто ззаду

Що робити водію жовтого авто? Малюнок: "Україна за кермом".

Водій жовтого автомобіля чекає увімкнення світлофора, щоб продовжити рух прямо, але позаду сигналить водій синього авто, якому треба праворуч. Як вчинити водієві жовтої машини?

Про це написала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

Дочекатися увімкнення дозвільного сигналу. Повернути праворуч. Перетнути стоп-лінію і зміститися ліворуч, щоб пропустити машину ззаду.

Розбір задачі

На перехресті жовте авто зупинилося на червоний сигнал світлофора. Ми бачимо на світлофорі додаткову табличку з зеленою стрілкою. Водій синього автомобіля, який намагається повернути праворуч, вимагає у водія жовтого авто або також повернути праворуч, або якось звільнити йому смугу.

Відповідно до пункту 8.10 ПДР у разі подання світлофором сигналу, що забороняє рух, водії повинні зупинитися перед дорожньою розміткою 1.12 (стоп-лінія) або дорожнім знаком 5.69 "Місце зупинки". Якщо їх немає — не ближче 10 м перед світлофором чи пішохідним переходом.

Ми бачимо, що дорожня розмітка 1.12 (стоп-лінія) на малюнку є, а водій жовтого авто зупинився перед нею.

Тепер розберемо вимогу водія синього авто.

Пункт 8.7.3. ПДР говорить, що стрілка зеленого кольору на табличці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора з вертикальним розташуванням сигналів, дозволяє рух у зазначеному напрямку при ввімкненому червоному сигналі світлофора з крайньої правої смуги руху (або крайньої лівої смуги руху на дорогах з одностороннім рухом) за умови надання переваги в русі іншим його учасникам, які рухаються з інших напрямків на сигнал світлофора, що дозволяє рух.

Пункт 16.10 ПДР зазначає, що на перехресті, де рух регулюється світлофором з додатковою секцією, водій, який перебуває на смузі, з якої робиться поворот, повинен продовжувати рух у напрямку, що вказує стрілка, ввімкнута в додатковій секції, якщо його зупинка на заборонний сигнал світлофора створить перешкоди транспортним засобам, що рухаються за ним по тій самій смузі.

Тобто водій синього авто правий у своїх вимогах? Ні. Річ у тім, що табличка із зеленою стрілкою не дорівнює за своїм значенням додаткової секції світлофора, тому водій жовтого автомобіля не зобов’язаний повертати праворуч.

Правильна відповідь №1

Малюнок: green-way.com.ua

Наслідки перетину стоп-лінії водієм жовтого авто

За порушення частини 2 статті 122 КУпАП передбачено штраф 425 грн.

Раніше ми писали, як розвернутися, щоб не отримати штраф. Також ми повідомляли, як не створити аварійну ситуацію на перехресті.