Коварный тест по ПДД: помогите разъехаться авто на аварийном участке дороги

Кто должен уступить? Рисунок: "За! Правилами".

Иногда задача может казаться простой, хотя на самом деле водители часто не учитывают отдельные нюансы ПДД. Кто из водителей обязан уступить дорогу в такой ситуации?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель желтого такси. Должны разъехаться по общей договоренности.

Разбор задачи

Есть два автомобиля, водители которых поворачивают налево. При этом траектории движения автомобилей пересекаются, поэтому кто-то из них должен уступить дорогу.

Многие считают, что это должен быть водитель такси, поскольку он выезжает из жилой зоны, о чем свидетельствует знак 5.35 "Конец жилой зоны".

Действительно, в п. 10.2 ПДД говорится, что выезжая из жилой зоны, дворов, мест стоянки, АЗС и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью дать дорогу движущимся по ней транспортным средствам.

Но не все так просто. На рисунке встречный разъезд затруднен из-за дорожных конусов, которые расставлены на пути красного автомобиля. Поэтому при повороте налево он окажется на полосе движения желтого такси. И в этой ситуации следует применить п. 13.4 ПДД: если встречный разъезд затруднен, то водитель, на полосе которого есть препятствие, должен дать дорогу.

Следовательно, в данной ситуации, несмотря на то, что водитель такси выезжает с прилегающей территории, дорогу должен дать водитель красного автомобиля, на пути которого есть препятствие.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачу по ПДД, которую могут решить только грамотные водители. Также писали, какое правило часто забывают не только начинающие водители.