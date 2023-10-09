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Коварный тест по ПДД: помогите разъехаться авто на аварийном участке дороги

9 октября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Коварный тест по ПДД: помогите разъехаться авто на аварийном участке дороги
Кто должен уступить? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Иногда задача может казаться простой, хотя на самом деле водители часто не учитывают отдельные нюансы ПДД. Кто из водителей обязан уступить дорогу в такой ситуации?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель желтого такси.
  3. Должны разъехаться по общей договоренности.

Разбор задачи

Есть два автомобиля, водители которых поворачивают налево. При этом траектории движения автомобилей пересекаются, поэтому кто-то из них должен уступить дорогу.

Многие считают, что это должен быть водитель такси, поскольку он выезжает из жилой зоны, о чем свидетельствует знак 5.35 "Конец жилой зоны".

Действительно, в п. 10.2 ПДД говорится, что выезжая из жилой зоны, дворов, мест стоянки, АЗС и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью дать дорогу движущимся по ней транспортным средствам.

Но не все так просто. На рисунке встречный разъезд затруднен из-за дорожных конусов, которые расставлены на пути красного автомобиля. Поэтому при повороте налево он окажется на полосе движения желтого такси. И в этой ситуации следует применить п. 13.4 ПДД: если встречный разъезд затруднен, то водитель, на полосе которого есть препятствие, должен дать дорогу.

Следовательно, в данной ситуации, несмотря на то, что водитель такси выезжает с прилегающей территории, дорогу должен дать водитель красного автомобиля, на пути которого есть препятствие.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачу по ПДД, которую могут решить только грамотные водители. Также писали, какое правило часто забывают не только начинающие водители.

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