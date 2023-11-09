Поліція йде на рекорд: в якому місті автовласникам виписали найбільше штрафів

В Дніпрі взялися за порушників правил паркування. Фото: evakyator.dp.ua

Минулого тижня міська інспекція з паркування Дніпра посилила кампанію проти порушень правил. Це спричинило різке збільшення кількості штрафів для автовласників.

Про це написала Avtosota.

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Протягом кампанії через грубі порушення правил паркування винесено понад 3,5 тис. адміністративних стягнень, більш як 100 автомобілів евакуйовано.

Транспортні засоби, що перешкоджають проїзду на пішохідних переходах, тротуарах, зупинках громадського транспорту або заважають роботі аварійних служб, підлягають негайній евакуації та фінансовим санкціям.

Скільки мають заплатити автовласники

Вартість евакуації авто — від 2110 до 2410 грн.

Плата за добу зберігання авто на штрафмайданчику — 144 грн.

Штраф за порушення правил паркування — 680 грн.

За штраф та інші виплати відповідає власник транспортного засобу, хай би хто був за кермом автомобіля під час порушення.

Посилені заходи Єдиного паркувального простору є частиною ширшої ініціативи з контролю над дотриманням правил дорожнього руху. Тому, ймовірно, ми ще почуємо про нові рекорди поліції Дніпра.

Раніше ми повідомляли, хто з водіїв може їздити без автоцивілки та не отримати штраф. Також юристи пояснили, чи має поліція право штрафувати за неувімкнені вдень фари.