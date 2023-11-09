Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Полиция идет на рекорд — в каком городе автовладельцам выписали больше штрафов arrow

Полиция идет на рекорд — в каком городе автовладельцам выписали больше штрафов

9 ноября 2023 11:22
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Полиция идет на рекорд: в каком городе автовладельцам выписали больше штрафов
В Днепре взялись за нарушителей правил парковки. Фото: evakyator.dp.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

На минувшей неделе городская инспекция по парковке Днепра усилила кампанию против нарушений правил. Это повлекло за собой резкое увеличение количества штрафов для автовладельцев.

Об этом написала Avtosota.

Читайте также:

В течение кампании из-за грубых нарушений правил парковки вынесено более 3,5 тыс. административных взысканий, более 100 автомобилей эвакуированы.

Транспортные средства, препятствующие проезду на пешеходных переходах, тротуарах, остановках общественного транспорта или мешающих работе аварийных служб, подлежат немедленной эвакуации и финансовым санкциям.

Сколько должны заплатить автовладельцы

  • Стоимость эвакуации авто — от 2110 до 2410 грн.
  • Плата за сутки хранения авто на штрафплощадке — 144 грн.
  • Штраф за нарушение правил парковки — 680 грн.

За штраф и другие выплаты отвечает владелец транспортного средства, кто бы ни был за рулем автомобиля во время нарушения.

Усиленные меры Единого парковочного пространства являются частью более широкой инициативы по контролю над соблюдением правил дорожного движения. Поэтому, вероятно, мы еще услышим новые рекорды полиции Днепра.

Ранее мы сообщали, кто из водителей может ездить без автогражданки и не получить штраф. Также юристы объяснили, имеет ли полиция право штрафовать за невключенные днем фары.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках - 80x80

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме