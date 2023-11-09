Полиция идет на рекорд: в каком городе автовладельцам выписали больше штрафов

В Днепре взялись за нарушителей правил парковки. Фото: evakyator.dp.ua

На минувшей неделе городская инспекция по парковке Днепра усилила кампанию против нарушений правил. Это повлекло за собой резкое увеличение количества штрафов для автовладельцев.

Об этом написала Avtosota.

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В течение кампании из-за грубых нарушений правил парковки вынесено более 3,5 тыс. административных взысканий, более 100 автомобилей эвакуированы.

Транспортные средства, препятствующие проезду на пешеходных переходах, тротуарах, остановках общественного транспорта или мешающих работе аварийных служб, подлежат немедленной эвакуации и финансовым санкциям.

Сколько должны заплатить автовладельцы

Стоимость эвакуации авто — от 2110 до 2410 грн.

Плата за сутки хранения авто на штрафплощадке — 144 грн.

Штраф за нарушение правил парковки — 680 грн.

За штраф и другие выплаты отвечает владелец транспортного средства, кто бы ни был за рулем автомобиля во время нарушения.

Усиленные меры Единого парковочного пространства являются частью более широкой инициативы по контролю над соблюдением правил дорожного движения. Поэтому, вероятно, мы еще услышим новые рекорды полиции Днепра.

Ранее мы сообщали, кто из водителей может ездить без автогражданки и не получить штраф. Также юристы объяснили, имеет ли полиция право штрафовать за невключенные днем фары.