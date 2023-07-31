За что и как полиция может эвакуировать авто в Украине в 2023 году
Депутаты Верховной Рады предлагают во время военного положения в Украине забрать полномочия на временное задержание авто у инспекторов по парковке и передать их Национальной полиции. Разбираем, за что и куда полиция может эвакуировать ваш автомобиль.
Временное задержание и хранение авто на специальных площадках и стоянках полицейским производится в случаях, предусмотренных статьями 265-2, 121, 122, 1225, 124, 126, 130, 1321, 2061 Кодекса Украины об административных правонарушениях:
- при нарушении правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения;
- нарушение правил остановки или стоянки на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, управляемых водителями с инвалидностью или водителями, перевозящих лиц с инвалидностью;
- нарушение требований законодательства об установке и использовании специальных световых или звуковых сигнальных устройств;
- нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества;
- управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки;
- управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, снижающими их внимание и быстроту реакции;
- незаконная перевозка иностранцев и лиц без гражданства по территории Украины.
После приезда эвакуатора полицейский в присутствии двух свидетелей и водителя эвакуатора составляет акт осмотра временно задержанного транспортного средства. Этот акт обязательно должны подписать полицейский, водитель эвакуатора и два свидетеля.
Автомобиль может быть временно задержан на срок до разрешения дела об административном правонарушении, но не более чем на три дня с даты задержания.
Возврат авто со штрафплощадки производится по письменному обращению водителя (владельца, совладельца) после оплаты им расходов, связанных с транспортировкой и хранением авто. Также необходимо предъявить постановление по делу об административном правонарушении или протокол об административном правонарушении.
Когда авто могут не забрать на штрафплощадку
- В случае присутствия водителя на месте происшествия эвакуация автомобиля не осуществляется — нарушителю выписывают штраф.
- Если водитель явился на место возбуждения уже после вызова эвакуатора, спецмашину должны отозвать.
Ранее мы писали, что в Киеве возобновили платную парковку авто. Также сообщалось, за какое нарушение в Украине можно остаться без водительских прав на полгода.