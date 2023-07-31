За что и как полиция может эвакуировать авто в Украине в 2023 году

Если водитель явился на место нарушения уже после вызова эвакуатора, спецмашину должны отозвать. Фото: most-dnepr.info

Депутаты Верховной Рады предлагают во время военного положения в Украине забрать полномочия на временное задержание авто у инспекторов по парковке и передать их Национальной полиции. Разбираем, за что и куда полиция может эвакуировать ваш автомобиль.

Временное задержание и хранение авто на специальных площадках и стоянках полицейским производится в случаях, предусмотренных статьями 265-2, 121, 122, 1225, 124, 126, 130, 1321, 2061 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

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при нарушении правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения;

нарушение правил остановки или стоянки на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, управляемых водителями с инвалидностью или водителями, перевозящих лиц с инвалидностью;

нарушение требований законодательства об установке и использовании специальных световых или звуковых сигнальных устройств;

нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества;

управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки;

управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, снижающими их внимание и быстроту реакции;

незаконная перевозка иностранцев и лиц без гражданства по территории Украины.

После приезда эвакуатора полицейский в присутствии двух свидетелей и водителя эвакуатора составляет акт осмотра временно задержанного транспортного средства. Этот акт обязательно должны подписать полицейский, водитель эвакуатора и два свидетеля.

Автомобиль может быть временно задержан на срок до разрешения дела об административном правонарушении, но не более чем на три дня с даты задержания.

Возврат авто со штрафплощадки производится по письменному обращению водителя (владельца, совладельца) после оплаты им расходов, связанных с транспортировкой и хранением авто. Также необходимо предъявить постановление по делу об административном правонарушении или протокол об административном правонарушении.

Когда авто могут не забрать на штрафплощадку

В случае присутствия водителя на месте происшествия эвакуация автомобиля не осуществляется — нарушителю выписывают штраф.

Если водитель явился на место возбуждения уже после вызова эвакуатора, спецмашину должны отозвать.

Ранее мы писали, что в Киеве возобновили платную парковку авто. Также сообщалось, за какое нарушение в Украине можно остаться без водительских прав на полгода.