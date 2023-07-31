За що та як поліція може евакуювати авто в Україні у 2023 році

Якщо водій з'явився на місце порушення вже після виклику евакуатора, то спецмашину мають відкликати. Фото: most-dnepr.info

Депутати Верховної Ради пропонують на час воєнного стану в Україні забрати повноваження на тимчасове затримання авто в інспекторів з паркування та передати їх Національній поліції. Розглядаємо, за що та куди поліція може евакуювати ваше авто.

Тимчасове затримання та зберігання автомобілів на спеціальних майданчиках та стоянках поліцейським проводиться у випадках, передбачених статями 265-2, 121, 122, 1225, 124, 126, 130, 1321, 2061 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

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при порушенні правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху;

порушення правил зупинки чи стоянки на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю;

порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв;

порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна;

керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки;

керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, що знижують їх увагу та швидкість реакції;

незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України.

Після приїзду евакуатора, поліцейський у присутності двох свідків та водія евакуатора складає акт огляду тимчасово затриманого транспортного засобу. Цей акт обов’язковому мають підписати поліцейський, водій евакуатора та два свідки.

Автомобіль може бути тимчасово затриманий на термін до розв'язання справи про адміністративне правопорушення, але не більш як на три дні від дати затримання.

Повернення авто зі штрафмайданчика відбувається за письмовим зверненням водія (власника, співвласника) після оплати ним витрат, пов’язаних з транспортуванням та зберіганням авто. Також необхідно пред'явити постанову у справі про адміністративне правопорушення або протокол про адміністративне правопорушення.

Коли авто можуть не забрати на штрафмайданчик

У разі присутності водія на місці події, евакуація автомобіля не здійснюється — порушнику виписують штраф.

Якщо водій з'явився на місце порушення вже після виклику евакуатора, то спецмашину мають відкликати.

Раніше ми писали, що в Києві відновили платне паркування авто. Також повідомляли, за яке порушення в Україні можна залишитися без водійських прав на пів року.