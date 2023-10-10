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Юристы объяснили, имеет ли полиция право штрафовать за не включенные днем фары

10 октября 2023 11:30
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Юристы объяснили, имеет ли полиция право штрафовать за не включенные днем фары
Ходовые огни или фары должны гореть даже днем. Фото: segodnya.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

С 1 октября по 1 мая, согласно п. 9.8 ПДД, на всех транспортных средствах в Украине во время движения вне населенных пунктов должны включаться дневные ходовые огни или ближний свет фар. Сейчас полиция штрафует за невыполнение этого правила, законно ли это?

С этим вопросом помогли разобраться адвокаты Telegram-канала "Ти ж ЮРИСТ".

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Обычно в случае такого нарушения полицейские оформляют на водителя постановление по ст. 122 КУоАП, предусматривающей штраф 510 грн. Юристы считают подобные действия правоохранителей незаконными.

Что предполагает ст. 122 КУоАП

Норма устанавливает ответственность за нарушение правил использования внешними осветительными приборами или предупреждающими сигналами при начале движения или изменении его направления.

Как должны отвечать водители за не включенные фары

Не включенный свет фар вне населенных пунктов — это нарушение ПДД, впрочем, ответственность за него должна наступать не по ст. 122 КУоАП, а по ст. 125 КУоАП (другие нарушения ПДД).

А ответственность за нарушение этой нормы — не штраф, а предупреждение, которое выносится в письменном виде и только в случае доказывания инспектором вины водителя.

Ранее мы писали о пяти способах узнать, что вас оштрафовали за нарушение правил ПДД. Также сообщали об ответственности водителя, если пассажир был не пристегнут во время ДТП.

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