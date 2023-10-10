Юристи пояснили, чи має поліція право штрафувати за не увімкнені вдень фари

Ходові вогні або фари мають горіти навіть вдень. Фото: segodnya.ua

З 1 жовтня по 1 травня, згідно з п. 9.8 ПДР, на всіх транспортних засобах в Україні під час руху поза населеними пунктами повинні вмикатися денні ходові вогні або ближнє світло фар. Зараз поліція штрафує за невиконання цього правила, чи законно це?

З цим питанням допомогли розібратися адвокати Telegram-каналу "Ти ж ЮРИСТ".

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Зазвичай у разі такого порушення поліцейські оформлюють на водія постанову за ст. 122 КУпАП, яка передбачає штраф 510 грн. Юристи вважають подібні дії правоохоронців незаконними.

Що передбачає ст. 122 КУпАП

Норма встановлює відповідальність за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку.

Як мають відповідати водії за не увімкнені фари

Не увімкнене світло фар поза населеними пунктами — це порушення ПДР, втім, відповідальність за нього повинна наступати не за ст. 122 КУпАП, а за ст. 125 КУпАП (інші порушення правил дорожнього руху).

А відповідальність за порушення цієї норми — не штраф, а попередження, яке виноситься письмово й лише у разі доведення інспектором вини водія.

Раніше ми писали про п’ять способів дізнатися, що вас оштрафували за порушення правил ПДР. Також повідомляли про відповідальність водія, якщо пасажир був непристебнутий під час ДТП.