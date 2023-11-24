Toyota C-HR 2024: в Украину приедет новый яркий гибрид

По сравнению с первым поколением новая Toyota C-HR имеет более выразительный дизайн, ведь построена на другой платформе. Фото: toyota.ua

Toyota C-HR 2024 начнет продаваться в Европе в декабре, а в Украине появится в начале 2024 года. Автомобиль будет доступен только в гибридных вариантах.

Об этом сообщил официальный сайт Toyota в Украине.

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Модификации Toyota C-HR 2024

Hybrid 140 оснащен эффективной гибридной силовой установкой с бензиновым двигателем объемом 1,8 л (140 л.с.).

Hybrid 200 с бензиновым 2 л двигателем (198 л.с.).

Hybrid 200 AWD оснащена системой полного привода с бензиновым 2 л двигателем (223 л.с.).

Все версии имеют установленную под вторым рядом сидений новую компактную литий-ионную батарею, которая весит на 1,5 кг меньше, чем в предыдущем поколении, но обеспечивает на 14% больше мощности. Средний расход горючего составляет 4,8 л/100 км.

Автомобили получили последнее поколение Toyota Safety Sense с набором функций активной безопасности и помощи водителю.

Фото: Toyota

Toyota C-HR 2024 имеет больше простора в салоне. Объем багажника увеличился до 388 л. Также появились виртуальный приборный щиток и большой 12,3-дюймовый дисплей.

Цена Toyota C-HR 2024

Стоимость моделей в Украине еще не объявлялось, но в Европе цена кроссовера начинается от 34 900 евро.

Ранее мы писали, что Toyota обновила сразу две свои культовые модели. Также сообщалось, что среди самых популярных в Украине автомобилей есть модели Toyota.