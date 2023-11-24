Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В Украину приедет новый яркий гибрид Toyota C-HR 2024 — комплектация и цены arrow

В Украину приедет новый яркий гибрид Toyota C-HR 2024 — комплектация и цены

24 ноября 2023 17:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Toyota C-HR 2024: в Украину приедет новый яркий гибрид
По сравнению с первым поколением новая Toyota C-HR имеет более выразительный дизайн, ведь построена на другой платформе. Фото: toyota.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Toyota C-HR 2024 начнет продаваться в Европе в декабре, а в Украине появится в начале 2024 года. Автомобиль будет доступен только в гибридных вариантах.

Об этом сообщил официальный сайт Toyota в Украине.

Читайте также:

Модификации Toyota C-HR 2024

  • Hybrid 140 оснащен эффективной гибридной силовой установкой с бензиновым двигателем объемом 1,8 л (140 л.с.).
  • Hybrid 200 с бензиновым 2 л двигателем (198 л.с.).
  • Hybrid 200 AWD оснащена системой полного привода с бензиновым 2 л двигателем (223 л.с.).

Все версии имеют установленную под вторым рядом сидений новую компактную литий-ионную батарею, которая весит на 1,5 кг меньше, чем в предыдущем поколении, но обеспечивает на 14% больше мощности. Средний расход горючего составляет 4,8 л/100 км.

Автомобили получили последнее поколение Toyota Safety Sense с набором функций активной безопасности и помощи водителю.

Фото: Toyota

Toyota C-HR 2024 имеет больше простора в салоне. Объем багажника увеличился до 388 л. Также появились виртуальный приборный щиток и большой 12,3-дюймовый дисплей.

Цена Toyota C-HR 2024

Стоимость моделей в Украине еще не объявлялось, но в Европе цена кроссовера начинается от 34 900 евро.

Ранее мы писали, что Toyota обновила сразу две свои культовые модели. Также сообщалось, что среди самых популярных в Украине автомобилей есть модели Toyota.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших - 80x80

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

Актуальное по теме