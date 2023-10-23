Toyota Prius Prime 2023: 4 преимущества и 2 недостатка вождения этого гибридного авто

Вождение Toyota Prius Prime 2023 года имеет больше плюсов чем минусов. Фото: autoweek.com

Многие водители считали гибрид Toyota Prius неинтересным автомобилем, предназначенным исключительно для экономии топлива. Новый Toyota Prius Prime 2023 года может посрамить мнения скептиков благодаря современному дизайну, более мощному двигателю и еще лучшей топливной эффективности.

Об этом сообщил MotorBiscuit.

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Плюс: экономия горючего

Toyota Prius Prime 2023 обладает исключительной топливной эффективностью, предлагая примерно 133,5 км на галлон в эквиваленте (MPGe) в электрическом режиме и 21,2 км на литр в гибридном режиме.

Минус: авто нужно долго заряжать

Полная зарядка автомобиля от 240-вольтовой сети занимает около четырех часов. Если есть доступ только к 110-вольтовой сети, придется ждать 11 часов.

Плюс: комфортный для небольшого автомобиля

Это 5-местный автомобиль, и его пространство позволяет с комфортом разместиться взрослым. Передние сиденья имеют достаточное количество усилителей и 8-позиционную регулировку, а также подогрев и вентиляцию.

Двухзонный климат-контроль активируется быстро, и система автоматически включает все (подогрев сидений и руля) в следующий раз, когда вы садитесь за руль.

Минус: плохая видимость приборной панели

Вид на захламленную приборную панель в Toyota Prius Prime. Фото: motorbiscuit.com

К счастью, спидометр виден, но информацию в нижней части экрана не разглядеть, когда смотреть на него спереди.

Плюс: Prius Prime стал гораздо быстрее

Toyota обновила силовую установку Prius более мощным 220-сильным агрегатом, способным разогнать автомобиль до 100 км/ч с места за 6,6 с.

Для сравнения, у модели 2022 года это время равно 10,6 с. Теперь Prius Prime может выезжать на шоссе, не чувствуя, что ему не хватает мощности.

Плюс: современный дизайн

Наклонный силуэт и низкая посадка придают ему спортивный вид. Авто выглядит очень стильно и круто.

Ранее мы писали, что Toyota обновила сразу две свои культовые модели. Также Toyota выпустит батареи с запасом хода 1200 км для электрокаров уже в 2027 году.