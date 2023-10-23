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Toyota Prius Prime 2023: 4 преимущества и 2 недостатка вождения этого гибридного авто

23 октября 2023 12:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Toyota Prius Prime 2023: 4 преимущества и 2 недостатка вождения этого гибридного авто
Вождение Toyota Prius Prime 2023 года имеет больше плюсов чем минусов. Фото: autoweek.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Многие водители считали гибрид Toyota Prius неинтересным автомобилем, предназначенным исключительно для экономии топлива. Новый Toyota Prius Prime 2023 года может посрамить мнения скептиков благодаря современному дизайну, более мощному двигателю и еще лучшей топливной эффективности.

Об этом сообщил MotorBiscuit.

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Плюс: экономия горючего

Toyota Prius Prime 2023 обладает исключительной топливной эффективностью, предлагая примерно 133,5 км на галлон в эквиваленте (MPGe) в электрическом режиме и 21,2 км на литр в гибридном режиме.

Минус: авто нужно долго заряжать

Полная зарядка автомобиля от 240-вольтовой сети занимает около четырех часов. Если есть доступ только к 110-вольтовой сети, придется ждать 11 часов.

Плюс: комфортный для небольшого автомобиля

Это 5-местный автомобиль, и его пространство позволяет с комфортом разместиться взрослым. Передние сиденья имеют достаточное количество усилителей и 8-позиционную регулировку, а также подогрев и вентиляцию.

Двухзонный климат-контроль активируется быстро, и система автоматически включает все (подогрев сидений и руля) в следующий раз, когда вы садитесь за руль.

Минус: плохая видимость приборной панели

Вид на захламленную приборную панель в Toyota Prius Prime. Фото: motorbiscuit.com

К счастью, спидометр виден, но информацию в нижней части экрана не разглядеть, когда смотреть на него спереди.

Плюс: Prius Prime стал гораздо быстрее

Toyota обновила силовую установку Prius более мощным 220-сильным агрегатом, способным разогнать автомобиль до 100 км/ч с места за 6,6 с.

Для сравнения, у модели 2022 года это время равно 10,6 с. Теперь Prius Prime может выезжать на шоссе, не чувствуя, что ему не хватает мощности.

Плюс: современный дизайн

Наклонный силуэт и низкая посадка придают ему спортивный вид. Авто выглядит очень стильно и круто.

Ранее мы писали, что Toyota обновила сразу две свои культовые модели. Также Toyota выпустит батареи с запасом хода 1200 км для электрокаров уже в 2027 году.

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