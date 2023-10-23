Toyota Prius Prime 2023: 4 переваги та 2 недоліки водіння цього гібридного авто

Водіння Toyota Prius Prime 2023 року має більше плюсів, ніж мінусів. Фото: autoweek.com

Багато водіїв вважали гібрид Toyota Prius нецікавим автомобілем, призначеним виключно для економії пального. Новий Toyota Prius Prime 2023 року може заперечити думки скептиків завдяки сучаснішому дизайну, потужнішому двигуну та ще кращій паливній ефективності.

Про це повідомив MotorBiscuit.

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Плюс: економія пального

Toyota Prius Prime 2023 має виняткову паливну ефективність, пропонуючи приблизно 133,5 км на галон в еквіваленті (MPGe) в електричному режимі та 21,2 км на літр у гібридному режимі.

Мінус: авто потрібно довго заряджати

Повна зарядка автомобіля від 240-вольтової електромережі займає близько чотирьох годин. Якщо є доступ лише до 110-вольтової електромережі, доведеться чекати 11 годин.

Плюс: комфортний для невеликого автомобіля

Це 5-місний автомобіль, і його простір дозволяє з комфортом розміститися дорослим. Передні сидіння мають достатню кількість підсилювачів та 8-позиційне регулювання, а також підігрів й вентиляцію.

Двозонний клімат-контроль активується швидко, і система автоматично вмикає все (підігрів сидінь та керма) наступного разу, коли ви сідаєте за кермо.

Мінус: погана видимість панелі приладів

Вид на захаращену панель приладів у Toyota Prius Prime. Фото: motorbiscuit.com

На щастя, спідометр видно, але інформацію в нижній частині екрана не розгледіти, коли дивитися на нього спереду.

Плюс: Prius Prime став набагато швидший

Toyota оновила силову установку Prius більш потужним 220-сильним агрегатом, який здатен розігнати автомобіль до 100 км/год з місця за 6,6 с.

Для порівняння, у моделі 2022 року цей час дорівнює 10,6 с. Відтепер Prius Prime може виїжджати на шосе, не відчуваючи, що йому бракує потужності.

Плюс: сучасний дизайн

Похилий силует та низька посадка надають йому спортивного вигляду. Авто має дуже стильний та крутий вигляд.

Раніше ми писали, що Toyota оновила одразу дві свої культові моделі. Також Toyota випустить батареї з запасом ходу 1200 км для електрокарів вже у 2027 році.