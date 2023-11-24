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До України приїде новий яскравий гібрид Toyota C-HR 2024 — комплектація та ціни

24 листопада 2023 17:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Toyota C-HR 2024: до України приїде новий яскравий гібрид
У порівнянні з першим поколінням нова Toyota C-HR має виразніший дизайн, адже побудована на іншій платформі. Фото: toyota.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Toyota C-HR 2024 почне продаватися в Європі цього грудня, а в Україні з'явиться на початку 2024 року. Автомобіль буде доступним лише у гібридних варіантах.

Про це повідомив офіційний сайт Toyota в Україні.

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Модифікації Toyota C-HR 2024

  • Hybrid 140 оснащений ефективною гібридною силовою установкою з бензиновим двигуном об'ємом 1,8 л (140 к.с.).
  • Hybrid 200 з бензиновим 2 л двигуном (198 к.с.).
  • Hybrid 200 AWD оснащена системою повного привода з бензиновим 2 л двигуном (223 к.с.).

Усі версії мають встановлену під другим рядом сидінь нову компактну літій-іонну батарею, яка важить на 1,5 кг менше, ніж у попередньому поколінні, але забезпечує на 14% більше потужності. Середня витрата пального становить 4,8 л/100 км.

Автомобілі отримали останнє покоління Toyota Safety Sense із набором функцій активної безпеки та допомоги водієві.

Фото: toyota

Toyota C-HR 2024 має більше простору в салоні. Об'єм її багажника збільшився до 388 л. Також з'явилися віртуальний щиток приладів та великий 12,3-дюймовий дисплей.

Ціна Toyota C-HR 2024

Вартість моделей в Україні ще не оголошували, але в Європі ціна кросовера починається від 34 900 євро.

Раніше ми писали, що Toyota оновила одразу дві свої культові моделі. Також повідомляли, що серед найпопулярніших в Україні автомобілей є моделі Toyota.

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