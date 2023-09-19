Fiat представил бюджетный гибрид: характеристики и цены
19 сентября 2023 19:45
Внешне гибридный Fiat 600 не отличается от электрической версии авто. Фото: Stellantis
Гибридный кроссовер Fiat 600 получил 1,2-литровый бензиновый турбомотор. Модель будет стоить от 19 950 евро.
Гибрид будет выпускаться на предприятии в польском городе Тыхы. Об этом сообщил Stellantis.
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Характеристики Fiat 600 гибрид
- Имеет 1,2 л 3-цилиндровый бензиновый турбомотор мощностью 100 л.с. и 48-вольтную гибридную установку на 29 л.
- Установлена 6-ступенчатая КПП с двумя сцеплениями.
- Авто разгоняется до 100 км/ч за 11 с.
- Может проехать 1 км на электротяге со скоростью 30 км/ч.
- Выбросы CO2 снижены по сравнению с ДВС на автомате на 15%.
- Багажник: 385 л.
Цена на Fiat 600 гибрид
Цена гибрида Fiat 600 стартует с 19 950 евро. Для сравнения — электрическая версия Fiat 600 стоит от 35 950 евро.
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