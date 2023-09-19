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Fiat представил бюджетный гибрид: характеристики и цены

19 сентября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Fiat представил бюджетный гибрид: характеристики и цены
Внешне гибридный Fiat 600 не отличается от электрической версии авто. Фото: Stellantis
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Гибридный кроссовер Fiat 600 получил 1,2-литровый бензиновый турбомотор. Модель будет стоить от 19 950 евро.

Гибрид будет выпускаться на предприятии в польском городе Тыхы. Об этом сообщил Stellantis.

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Характеристики Fiat 600 гибрид

  • Имеет 1,2 л 3-цилиндровый бензиновый турбомотор мощностью 100 л.с. и 48-вольтную гибридную установку на 29 л.
  • Установлена 6-ступенчатая КПП с двумя сцеплениями.
  • Авто разгоняется до 100 км/ч за 11 с.
  • Может проехать 1 км на электротяге со скоростью 30 км/ч.
  • Выбросы CO2 снижены по сравнению с ДВС на автомате на 15%.
  • Багажник: 385 л.

Цена на Fiat 600 гибрид

Цена гибрида Fiat 600 стартует с 19 950 евро. Для сравнения — электрическая версия Fiat 600 стоит от 35 950 евро.

Ранее мы представили ТОП 20 новых гибридных автомобилей в Украине в июле 2023 года. Также публиковали рейтинг самых популярных гибридных автомобилей в Украине в 2023 году.

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