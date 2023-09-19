Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Fiat представив бюджетний гібрид: характеристики та ціни arrow

Fiat представив бюджетний гібрид: характеристики та ціни

19 вересня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Fiat представив бюджетний гібрид: характеристики та ціни
Зовні гібридний Fiat 600 не відрізняється від електричної версії авто. Фото: Stellantis
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Гібридний кросовер Fiat 600 отримав 1,2-літровий бензиновий турбомотор. Модель коштуватиме від 19950 євро.

Гібрид випускатимуть на підприємстві в польському місті Тихи. Про це повідомив Stellantis.

Читайте також:

Характеристики Fiat 600 гібрид

  • Має 1,2 л 3-циліндровий бензиновий турбомотор потужністю 100 к.с. та 48-вольтну гібридну установку на 29 к.с.
  • Встановлена 6-ступінчаста КПП з двома зчепленнями.
  • Авто розганяється до 100 км/год за 11 с.
  • Може проїхати 1 км на електротязі зі швидкістю 30 км/год.
  • Викиди CO2 знижені порівняно з ДВЗ на автоматі на 15%.
  • Багажник: 385 л.

Ціна на Fiat 600 гібрид

Ціна гібрида Fiat 600 стартує з 19950 євро. Для порівняння — електрична версія Fiat 600 коштує від 35950 євро.

Раніше ми представили ТОП 20 нових гібридних авто в Україні у липні 2023 року. Також публікували рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні у 2023 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз