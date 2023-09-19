Fiat представив бюджетний гібрид: характеристики та ціни

Зовні гібридний Fiat 600 не відрізняється від електричної версії авто. Фото: Stellantis

Гібридний кросовер Fiat 600 отримав 1,2-літровий бензиновий турбомотор. Модель коштуватиме від 19950 євро.

Гібрид випускатимуть на підприємстві в польському місті Тихи. Про це повідомив Stellantis.

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Характеристики Fiat 600 гібрид

Має 1,2 л 3-циліндровий бензиновий турбомотор потужністю 100 к.с. та 48-вольтну гібридну установку на 29 к.с.

Встановлена 6-ступінчаста КПП з двома зчепленнями.

Авто розганяється до 100 км/год за 11 с.

Може проїхати 1 км на електротязі зі швидкістю 30 км/год.

Викиди CO2 знижені порівняно з ДВЗ на автоматі на 15%.

Багажник: 385 л.

Ціна на Fiat 600 гібрид

Ціна гібрида Fiat 600 стартує з 19950 євро. Для порівняння — електрична версія Fiat 600 коштує від 35950 євро.

Раніше ми представили ТОП 20 нових гібридних авто в Україні у липні 2023 року. Також публікували рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні у 2023 році.