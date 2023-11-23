Tesla во второй десятке: названы самые дорогие автомобильные бренды мира в 2023 году

Названы самые дорогие автомобильные бренды мира в 2023 году
Американское агентство Interbrand составило рейтинг мировых брендов Best Global Brands 2023. Среди сотни самых известных — 13 автомобильных марок.
Список опубликован на сайте агентства.
Interbrand уже 24 года составляет список 100 самых ценных брендов мира. Каждый год агентство измеряем более 100 тыс. критериев, чтобы сделать выводы о рынке и роли, которую бренды играют в мире.
В 2023 году наблюдается сравнительное замедление темпов роста — совокупная стоимость 100 самых ценных мировых брендов выросла на 5,7%. Для сравнения, в прошлом году этот показатель вырос на 16%.
В первой десятке лучших оказались три автомобильных бренда: Toyota, Mercedes-Benz и BMW.
ТОП-10 самых ценных брендов мира и их стоимость в 2023 году
- Apple — 502,7 млрд долларов;
- Microsoft — 316,7 млрд долларов;
- Amazon — 278 млрд долларов;
- Google — 260,3 млрд долларов;
- Samsung — 91,4 млрд долларов;
- Toyota — 64,5 млрд долларов;
- Mercedes-Benz — 61,4 млрд долларов;
- Coca-Cola — 58 млрд долларов;
- Nike — 53,8 млрд долларов;
- BMW — 51,2 млрд долларов.
Также в ТОП-100 рейтинга года попали:
- Tesla (12 место) — 49,9 млрд долларов;
- Honda (27 место) — 24,4 млрд долларов;
- Hyundai (32 место) — 20,4 млрд долларов;
- Audi (45 место) — 16,3 млрд долларов;
- Porsche (47 место) — 16,2 млрд долларов;
- Volkswagen (50 место) — 15,1 млрд долларов;
- Ford (51 место) — 14,9 млрд долларов;
- Nissan (63 место) — 12,7 млрд долларов;
- Ferrari (70 место) — 10,8 млрд долларов;
- Kia (88 место) — 7 млрд долларов.
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