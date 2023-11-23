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Названы самые дорогие автомобильные бренды мира в 2023 году

23 ноября 2023 11:50
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Tesla во второй десятке: названы самые дорогие автомобильные бренды мира в 2023 году
В ТОП-10 попали три автопроизводителя. Фото: autoevolution
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Американское агентство Interbrand составило рейтинг мировых брендов Best Global Brands 2023. Среди сотни самых известных — 13 автомобильных марок.

Список опубликован на сайте агентства.

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Interbrand уже 24 года составляет список 100 самых ценных брендов мира. Каждый год агентство измеряем более 100 тыс. критериев, чтобы сделать выводы о рынке и роли, которую бренды играют в мире.

В 2023 году наблюдается сравнительное замедление темпов роста — совокупная стоимость 100 самых ценных мировых брендов выросла на 5,7%. Для сравнения, в прошлом году этот показатель вырос на 16%.

В первой десятке лучших оказались три автомобильных бренда: Toyota, Mercedes-Benz и BMW.

ТОП-10 самых ценных брендов мира и их стоимость в 2023 году

  1. Apple — 502,7 млрд долларов;
  2. Microsoft — 316,7 млрд долларов;
  3. Amazon — 278 млрд долларов;
  4. Google — 260,3 млрд долларов;
  5. Samsung — 91,4 млрд долларов;
  6. Toyota — 64,5 млрд долларов;
  7. Mercedes-Benz — 61,4 млрд долларов;
  8. Coca-Cola — 58 млрд долларов;
  9. Nike — 53,8 млрд долларов;
  10. BMW — 51,2 млрд долларов.

Также в ТОП-100 рейтинга года попали:

  • Tesla (12 место) — 49,9 млрд долларов;
  • Honda (27 место) — 24,4 млрд долларов;
  • Hyundai (32 место) — 20,4 млрд долларов;
  • Audi (45 место) — 16,3 млрд долларов;
  • Porsche (47 место) — 16,2 млрд долларов;
  • Volkswagen (50 место) — 15,1 млрд долларов;
  • Ford (51 место) — 14,9 млрд долларов;
  • Nissan (63 место) — 12,7 млрд долларов;
  • Ferrari (70 место) — 10,8 млрд долларов;
  • Kia (88 место) — 7 млрд долларов.

Ранее мы писали, откуда и за сколько украинцы везут больше всего авто с пробегом. Также названы авто с самой быстрой зарядкой среди 43 электромобилей в 2023 году — им стало не Tesla.

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