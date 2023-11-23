Tesla во второй десятке: названы самые дорогие автомобильные бренды мира в 2023 году

В ТОП-10 попали три автопроизводителя. Фото: autoevolution

Американское агентство Interbrand составило рейтинг мировых брендов Best Global Brands 2023. Среди сотни самых известных — 13 автомобильных марок.

Список опубликован на сайте агентства.

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Interbrand уже 24 года составляет список 100 самых ценных брендов мира. Каждый год агентство измеряем более 100 тыс. критериев, чтобы сделать выводы о рынке и роли, которую бренды играют в мире.

В 2023 году наблюдается сравнительное замедление темпов роста — совокупная стоимость 100 самых ценных мировых брендов выросла на 5,7%. Для сравнения, в прошлом году этот показатель вырос на 16%.

В первой десятке лучших оказались три автомобильных бренда: Toyota, Mercedes-Benz и BMW.

ТОП-10 самых ценных брендов мира и их стоимость в 2023 году

Apple — 502,7 млрд долларов; Microsoft — 316,7 млрд долларов; Amazon — 278 млрд долларов; Google — 260,3 млрд долларов; Samsung — 91,4 млрд долларов; Toyota — 64,5 млрд долларов; Mercedes-Benz — 61,4 млрд долларов; Coca-Cola — 58 млрд долларов; Nike — 53,8 млрд долларов; BMW — 51,2 млрд долларов.

Также в ТОП-100 рейтинга года попали:

Tesla (12 место) — 49,9 млрд долларов;

Honda (27 место) — 24,4 млрд долларов;

Hyundai (32 место) — 20,4 млрд долларов;

Audi (45 место) — 16,3 млрд долларов;

Porsche (47 место) — 16,2 млрд долларов;

Volkswagen (50 место) — 15,1 млрд долларов;

Ford (51 место) — 14,9 млрд долларов;

Nissan (63 место) — 12,7 млрд долларов;

Ferrari (70 место) — 10,8 млрд долларов;

Kia (88 место) — 7 млрд долларов.

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