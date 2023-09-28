17 моделей и одна марка: какие популярные в мире авто больше не будут производить

Через несколько лет целая марка автомобилей SEAT прекратит свое существование. Фото: seat-centre.kiev.ua

На мировом авторынке происходят революционные изменения, связанные как с ростом выпуска электромобилей, так и с изменением предпочтений автовладельцев. Рассказываем, какие модели авто стали не актуальными и прекратят свое существование в ближайшее время.

Об этом написал Focus.ua

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Chevrolet

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Chrysler

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Ford

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