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17 моделей и одна марка: какие популярные в мире авто больше не будут производить

28 сентября 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
17 моделей и одна марка: какие популярные в мире авто больше не будут производить
Через несколько лет целая марка автомобилей SEAT прекратит свое существование. Фото: seat-centre.kiev.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

На мировом авторынке происходят революционные изменения, связанные как с ростом выпуска электромобилей, так и с изменением предпочтений автовладельцев. Рассказываем, какие модели авто стали не актуальными и прекратят свое существование в ближайшее время.

Об этом написал Focus.ua

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Audi

  • Какие модели не будут больше выпускать: Audi TT и Audi R8
  • Причины: резкое падение спроса на авто.
  • Примечание: планируется электрическая версия Audi R8.

BMW

  • Какую модель больше не будут выпускать: BMW 6 Series Grand Turismo
  • Причины: падение спроса.

Chevrolet

  • Какую модель больше не будут выпускать: культовый Chevrolet Camaro.
  • Причины: возможна замена на электрическую версию через несколько лет.

Chrysler

  • Какую модель больше не будут выпускать: Chrysler 300
  • Причины: заменят электрической версией.

Dodge

  • Какие модели не будут больше выпускаться с начала 2024 года: Dodge Charger и Dodge Challenger.
  • Причины: новые экологические нормы, Dodge Charger станет электрокаром.

Ford

  • Какие модели больше не будут выпускать: Ford Fiesta и Ford Focus.
  • Причины: новые экологические нормы.

Hyundai

  • Какую модель не будут выпускать с 2027 года: Hyundai Sonata
  • Причины: его нишу на рынке займет электромобиль Hyundai Ioniq 6

Jaguar

  • Какую модель не будут выпускать больше: Jaguar I-Pace
  • Причины: компания будет выпускать модели новой электрической линейки.

Kia

  • Какие модели больше не будут выпускать: Kia Rio, Kia Stinger и Genesis G70.
  • Причины: низкий спрос и будущие экостандарты Евро-7.

Mercedes-Benz

  • Какую модель больше не будут выпускать: Mercedes CLS
  • Причины: во избежание конкуренции с более популярным Mercedes-AMG GT 4door.

Mini

  • Какую модель больше не будут выпускать с 2024 года: Mini Clubman.
  • Причины: универсалы продаются гораздо хуже кроссоверов.

Nissan

  • Какую модель не будут больше выпускать: Nissan Maxima
  • Причины: этот седан проиграл конкуренцию кроссоверам.
  • Примечание: возможно, выпустят электрическую версию.

Renault

  • Какую модель не будут выпускать с 2024 года: Renault Koleos
  • Причины: Нишу Koleos займет новый кроссовер Renault Espace, а новым флагманом во внедорожной линейке стал купе-кроссовер Renault Rafale.

SEAT

  • Какие модели больше не будут выпускать: вся марка через несколько лет полностью прекращает существование.
  • Причины: компания будет развивать новый бренд Cupra.

Ранее мы писали о лучших универсалах в 2023 году. Также публиковали ТОП 3 самых надежных внедорожников и кроссоверов в Украине в 2023 году.

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