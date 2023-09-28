17 моделей и одна марка: какие популярные в мире авто больше не будут производить
28 сентября 2023 17:25
Через несколько лет целая марка автомобилей SEAT прекратит свое существование. Фото: seat-centre.kiev.ua
На мировом авторынке происходят революционные изменения, связанные как с ростом выпуска электромобилей, так и с изменением предпочтений автовладельцев. Рассказываем, какие модели авто стали не актуальными и прекратят свое существование в ближайшее время.
Об этом написал Focus.ua
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Audi
- Какие модели не будут больше выпускать: Audi TT и Audi R8
- Причины: резкое падение спроса на авто.
- Примечание: планируется электрическая версия Audi R8.
BMW
- Какую модель больше не будут выпускать: BMW 6 Series Grand Turismo
- Причины: падение спроса.
Chevrolet
- Какую модель больше не будут выпускать: культовый Chevrolet Camaro.
- Причины: возможна замена на электрическую версию через несколько лет.
Chrysler
- Какую модель больше не будут выпускать: Chrysler 300
- Причины: заменят электрической версией.
Dodge
- Какие модели не будут больше выпускаться с начала 2024 года: Dodge Charger и Dodge Challenger.
- Причины: новые экологические нормы, Dodge Charger станет электрокаром.
Ford
- Какие модели больше не будут выпускать: Ford Fiesta и Ford Focus.
- Причины: новые экологические нормы.
Hyundai
- Какую модель не будут выпускать с 2027 года: Hyundai Sonata
- Причины: его нишу на рынке займет электромобиль Hyundai Ioniq 6
Jaguar
- Какую модель не будут выпускать больше: Jaguar I-Pace
- Причины: компания будет выпускать модели новой электрической линейки.
Kia
- Какие модели больше не будут выпускать: Kia Rio, Kia Stinger и Genesis G70.
- Причины: низкий спрос и будущие экостандарты Евро-7.
Mercedes-Benz
- Какую модель больше не будут выпускать: Mercedes CLS
- Причины: во избежание конкуренции с более популярным Mercedes-AMG GT 4door.
Mini
- Какую модель больше не будут выпускать с 2024 года: Mini Clubman.
- Причины: универсалы продаются гораздо хуже кроссоверов.
Nissan
- Какую модель не будут больше выпускать: Nissan Maxima
- Причины: этот седан проиграл конкуренцию кроссоверам.
- Примечание: возможно, выпустят электрическую версию.
Renault
- Какую модель не будут выпускать с 2024 года: Renault Koleos
- Причины: Нишу Koleos займет новый кроссовер Renault Espace, а новым флагманом во внедорожной линейке стал купе-кроссовер Renault Rafale.
SEAT
- Какие модели больше не будут выпускать: вся марка через несколько лет полностью прекращает существование.
- Причины: компания будет развивать новый бренд Cupra.
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