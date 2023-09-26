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ТОП-5 лучших универсалов в 2023 году

26 сентября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 5 лучших универсалов в 2023 году
Универсалы часто используются как для деловых поездок, так и для семейного отдыха. Фото: autocar.co.uk
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Универсалы должны совмещать просторный, комфортный и хорошо оборудованный салон с низкими эксплуатационными расходами. А также приятную езду с доступной ценой.

Рейтинг лучших универсалов в 2023 году составило британское издание What Car?

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1. Skoda Superb Estate

Фото: topgear.com

Это самый лучший автомобиль в своем роде, который точнее всех конкурентов находит золотую середину между практичностью, комфортом, низкими эксплуатационными затратами и стоимостью.

Плюсы

  • Отличная цена и хорошая комплектация.
  • Пассажирское пространство, как в лимузине.
  • Огромный багажник со множеством дополнительных практичных элементов.

Минусы

  • Конкуренты более интересны в управлении.
  • Некоторые конкуренты премиум-класса имеют лучшую стоимость при перепродаже.
  • Посадка водителя не идеальна.

2. Skoda Octavia Estate

Фото: heycar.co.uk

Все Octavia имеют множество стандартного оборудования и большое внутреннее пространство, но версия Estate добавляет огромный багажник для еще большей практичности.

Плюсы

  • Упругая езда большую часть времени.
  • Большой багажник.

Минусы

  • Соперники более приятны в управлении.
  • Немного плавает на больших неровностях.
  • Управление обогревом на сенсорном экране.

3. BMW 5 Series Touring

Фото: topgear.com

Очень привлекательный представительский универсал с очень стильным интерьером. Комфортный, тихий и приятный в управлении.

Плюсы

  • Экономные дизельные и PHEV двигатели.
  • Отличная информационно-развлекательная система.
  • Хорошо сделанный, качественный интерьер.

Минусы

  • У Volvo V90 больше места на задних сиденьях.
  • Mercedes E-Class Estate имеет еще больший багажник.
  • Неуверенная езда с подвеской M Sport и большими легкосплавными дисками.

4. MG5 EV

Фото: topgear.com

Лучший в своем роде полностью электрический универсал, сочетающий в себе солидный запас хода (официально до 402 км) с комфортной ездой и спокойствием на скорости.

Плюсы

  • Хороший запас хода.
  • Привлекательная цена.
  • Производительный и удобный.

Минусы

  • Информационно-развлекательная система могла быть проще в использовании.
  • Конкуренты заряжаются чуть быстрее.

5. Citroën C5 X

Фото: wikipedia

Комфортный автомобиль, который трудно превзойти с точки зрения тишины и изысканности. Этот универсал имеет слегка приподнятую посадку водителя, как у внедорожника.

Плюсы

  • Конкурентоспособная цена.
  • Роскошная поездка.
  • Элитный салон.

Минусы

  • Не совсем удобное управление.
  • Багажник мог бы быть больше.
  • Гибридная силовая установка имеет небольшой запас хода на электротяге.

Ранее мы писали о 8 лучших кроссоверах и внедорожниках в мире. Также публиковали ТОП-5 самых быстрых кроссоверов.

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