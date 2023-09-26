ТОП-5 лучших универсалов в 2023 году
Универсалы должны совмещать просторный, комфортный и хорошо оборудованный салон с низкими эксплуатационными расходами. А также приятную езду с доступной ценой.
Рейтинг лучших универсалов в 2023 году составило британское издание What Car?
1. Skoda Superb Estate
Это самый лучший автомобиль в своем роде, который точнее всех конкурентов находит золотую середину между практичностью, комфортом, низкими эксплуатационными затратами и стоимостью.
Плюсы
- Отличная цена и хорошая комплектация.
- Пассажирское пространство, как в лимузине.
- Огромный багажник со множеством дополнительных практичных элементов.
Минусы
- Конкуренты более интересны в управлении.
- Некоторые конкуренты премиум-класса имеют лучшую стоимость при перепродаже.
- Посадка водителя не идеальна.
2. Skoda Octavia Estate
Все Octavia имеют множество стандартного оборудования и большое внутреннее пространство, но версия Estate добавляет огромный багажник для еще большей практичности.
Плюсы
- Упругая езда большую часть времени.
- Большой багажник.
Минусы
- Соперники более приятны в управлении.
- Немного плавает на больших неровностях.
- Управление обогревом на сенсорном экране.
3. BMW 5 Series Touring
Очень привлекательный представительский универсал с очень стильным интерьером. Комфортный, тихий и приятный в управлении.
Плюсы
- Экономные дизельные и PHEV двигатели.
- Отличная информационно-развлекательная система.
- Хорошо сделанный, качественный интерьер.
Минусы
- У Volvo V90 больше места на задних сиденьях.
- Mercedes E-Class Estate имеет еще больший багажник.
- Неуверенная езда с подвеской M Sport и большими легкосплавными дисками.
4. MG5 EV
Лучший в своем роде полностью электрический универсал, сочетающий в себе солидный запас хода (официально до 402 км) с комфортной ездой и спокойствием на скорости.
Плюсы
- Хороший запас хода.
- Привлекательная цена.
- Производительный и удобный.
Минусы
- Информационно-развлекательная система могла быть проще в использовании.
- Конкуренты заряжаются чуть быстрее.
5. Citroën C5 X
Комфортный автомобиль, который трудно превзойти с точки зрения тишины и изысканности. Этот универсал имеет слегка приподнятую посадку водителя, как у внедорожника.
Плюсы
- Конкурентоспособная цена.
- Роскошная поездка.
- Элитный салон.
Минусы
- Не совсем удобное управление.
- Багажник мог бы быть больше.
- Гибридная силовая установка имеет небольшой запас хода на электротяге.
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