ТОП-5 лучших универсалов в 2023 году

Универсалы часто используются как для деловых поездок, так и для семейного отдыха. Фото: autocar.co.uk

Универсалы должны совмещать просторный, комфортный и хорошо оборудованный салон с низкими эксплуатационными расходами. А также приятную езду с доступной ценой.

Рейтинг лучших универсалов в 2023 году составило британское издание What Car?

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1. Skoda Superb Estate

Фото: topgear.com

Это самый лучший автомобиль в своем роде, который точнее всех конкурентов находит золотую середину между практичностью, комфортом, низкими эксплуатационными затратами и стоимостью.

Плюсы

Отличная цена и хорошая комплектация.

Пассажирское пространство, как в лимузине.

Огромный багажник со множеством дополнительных практичных элементов.

Минусы

Конкуренты более интересны в управлении.

Некоторые конкуренты премиум-класса имеют лучшую стоимость при перепродаже.

Посадка водителя не идеальна.

2. Skoda Octavia Estate

Фото: heycar.co.uk

Все Octavia имеют множество стандартного оборудования и большое внутреннее пространство, но версия Estate добавляет огромный багажник для еще большей практичности.

Плюсы

Упругая езда большую часть времени.

Большой багажник.

Минусы

Соперники более приятны в управлении.

Немного плавает на больших неровностях.

Управление обогревом на сенсорном экране.

3. BMW 5 Series Touring

Фото: topgear.com

Очень привлекательный представительский универсал с очень стильным интерьером. Комфортный, тихий и приятный в управлении.

Плюсы

Экономные дизельные и PHEV двигатели.

Отличная информационно-развлекательная система.

Хорошо сделанный, качественный интерьер.

Минусы

У Volvo V90 больше места на задних сиденьях.

Mercedes E-Class Estate имеет еще больший багажник.

Неуверенная езда с подвеской M Sport и большими легкосплавными дисками.

4. MG5 EV

Фото: topgear.com

Лучший в своем роде полностью электрический универсал, сочетающий в себе солидный запас хода (официально до 402 км) с комфортной ездой и спокойствием на скорости.

Плюсы

Хороший запас хода.

Привлекательная цена.

Производительный и удобный.

Минусы

Информационно-развлекательная система могла быть проще в использовании.

Конкуренты заряжаются чуть быстрее.

5. Citroën C5 X

Фото: wikipedia

Комфортный автомобиль, который трудно превзойти с точки зрения тишины и изысканности. Этот универсал имеет слегка приподнятую посадку водителя, как у внедорожника.

Плюсы

Конкурентоспособная цена.

Роскошная поездка.

Элитный салон.

Минусы

Не совсем удобное управление.

Багажник мог бы быть больше.

Гибридная силовая установка имеет небольшой запас хода на электротяге.

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