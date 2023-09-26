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ТОП-5 найкращих універсалів у 2023 році

26 вересня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 5 найкращих універсалів у 2023 році
Універсали часто використовуються як для ділових поїздок, так і для сімейного відпочинку. Фото: autocar.co.uk
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Універсали мають поєднувати просторий, комфортний та добре обладнаний салон з низькими експлуатаційними витратами. А також приємну їзду з доступною ціною.

Рейтинг кращих універсалів у 2023 році склало британське видання What Car?

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1. Skoda Superb Estate

Фото: topgear.com

Це найкращий автомобіль у своєму роді, який точніше за всіх конкурентів знаходить золоту середину між практичністю, комфортом, низькими експлуатаційними витратами та вартістю.

Плюси

  • Чудова ціна та хороша комплектація.
  • Пасажирський простір, як у лімузині.
  • Величезний багажник з безліччю додаткових практичних елементів.

Мінуси

  • Конкуренти цікавіші в управлінні.
  • Деякі конкуренти з преміумкласу мають кращу вартість при перепродажі.
  • Посадка водія не ідеальна.

2. Skoda Octavia Estate

Фото: heycar.co.uk

Всі Octavia мають безліч стандартного обладнання та щедрий внутрішній простір, але версія Estate додає величезний багажник для ще більшої практичності.

Плюси

  • Пружна їзда більшу частину часу.
  • Величезний багажник.

Мінуси

  • Суперники веселіші в управлінні.
  • Трохи плаває на великих нерівностях.
  • Керування обігрівом на сенсорному екрані.

3. BMW 5 Series Touring

Фото: topgear.com

Надзвичайно привабливий представницький універсал з дуже стильним інтер'єром. Комфортний, тихий та приємний в управлінні.

Плюси

  • Економні дизельні та PHEV двигуни.
  • Відмінна інформаційно-розважальна система.
  • Гарно зроблений, якісний інтер'єр.

Мінуси

  • У Volvo V90 більше місця на задніх сидіннях.
  • Mercedes E-Class Estate має ще більший багажник.
  • Невпевнена їзда з підвіскою M Sport та великими легкосплавними дисками.

4. MG5 EV

Фото: topgear.com

Найкращий у своєму роді повністю електричний універсал, який поєднує в собі солідний запас ходу (офіційно до 402 км) з комфортною їздою та спокоєм на швидкості.

Плюси

  • Непоганий запас ходу.
  • Приваблива ціна.
  • Продуктивний та зручний.

Мінуси

  • Інформаційно-розважальна система могла б бути простішою у використанні.
  • Конкуренти заряджаються трохи швидше.

5. Citroën C5 X

Фото: wikipedia

Комфортне авто, яке важко перевершити з точки зору тиші та вишуканості. Цей універсал має злегка підняту посадку водія, як у позашляховика.

Плюси

  • Конкурентоспроможна ціна.
  • Розкішна поїздка.
  • Елітний салон.

Мінуси

  • Не зовсім комфортне керування.
  • Багажник міг би бути більшим.
  • Гібридна силова установка має невеликий запас ходу на електротязі.

Раніше ми писали про 8 найкращих кросоверів та позашляховиків у світі. Також публікували ТОП-5 найшвидших кросоверів.

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