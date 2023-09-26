ТОП-5 найкращих універсалів у 2023 році
Універсали мають поєднувати просторий, комфортний та добре обладнаний салон з низькими експлуатаційними витратами. А також приємну їзду з доступною ціною.
Рейтинг кращих універсалів у 2023 році склало британське видання What Car?
1. Skoda Superb Estate
Це найкращий автомобіль у своєму роді, який точніше за всіх конкурентів знаходить золоту середину між практичністю, комфортом, низькими експлуатаційними витратами та вартістю.
Плюси
- Чудова ціна та хороша комплектація.
- Пасажирський простір, як у лімузині.
- Величезний багажник з безліччю додаткових практичних елементів.
Мінуси
- Конкуренти цікавіші в управлінні.
- Деякі конкуренти з преміумкласу мають кращу вартість при перепродажі.
- Посадка водія не ідеальна.
2. Skoda Octavia Estate
Всі Octavia мають безліч стандартного обладнання та щедрий внутрішній простір, але версія Estate додає величезний багажник для ще більшої практичності.
Плюси
- Пружна їзда більшу частину часу.
- Величезний багажник.
Мінуси
- Суперники веселіші в управлінні.
- Трохи плаває на великих нерівностях.
- Керування обігрівом на сенсорному екрані.
3. BMW 5 Series Touring
Надзвичайно привабливий представницький універсал з дуже стильним інтер'єром. Комфортний, тихий та приємний в управлінні.
Плюси
- Економні дизельні та PHEV двигуни.
- Відмінна інформаційно-розважальна система.
- Гарно зроблений, якісний інтер'єр.
Мінуси
- У Volvo V90 більше місця на задніх сидіннях.
- Mercedes E-Class Estate має ще більший багажник.
- Невпевнена їзда з підвіскою M Sport та великими легкосплавними дисками.
4. MG5 EV
Найкращий у своєму роді повністю електричний універсал, який поєднує в собі солідний запас ходу (офіційно до 402 км) з комфортною їздою та спокоєм на швидкості.
Плюси
- Непоганий запас ходу.
- Приваблива ціна.
- Продуктивний та зручний.
Мінуси
- Інформаційно-розважальна система могла б бути простішою у використанні.
- Конкуренти заряджаються трохи швидше.
5. Citroën C5 X
Комфортне авто, яке важко перевершити з точки зору тиші та вишуканості. Цей універсал має злегка підняту посадку водія, як у позашляховика.
Плюси
- Конкурентоспроможна ціна.
- Розкішна поїздка.
- Елітний салон.
Мінуси
- Не зовсім комфортне керування.
- Багажник міг би бути більшим.
- Гібридна силова установка має невеликий запас ходу на електротязі.
Раніше ми писали про 8 найкращих кросоверів та позашляховиків у світі. Також публікували ТОП-5 найшвидших кросоверів.