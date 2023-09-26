ТОП-5 найкращих універсалів у 2023 році

Універсали часто використовуються як для ділових поїздок, так і для сімейного відпочинку. Фото: autocar.co.uk

Універсали мають поєднувати просторий, комфортний та добре обладнаний салон з низькими експлуатаційними витратами. А також приємну їзду з доступною ціною.

Рейтинг кращих універсалів у 2023 році склало британське видання What Car?

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1. Skoda Superb Estate

Фото: topgear.com

Це найкращий автомобіль у своєму роді, який точніше за всіх конкурентів знаходить золоту середину між практичністю, комфортом, низькими експлуатаційними витратами та вартістю.

Плюси

Чудова ціна та хороша комплектація.

Пасажирський простір, як у лімузині.

Величезний багажник з безліччю додаткових практичних елементів.

Мінуси

Конкуренти цікавіші в управлінні.

Деякі конкуренти з преміумкласу мають кращу вартість при перепродажі.

Посадка водія не ідеальна.

2. Skoda Octavia Estate

Фото: heycar.co.uk

Всі Octavia мають безліч стандартного обладнання та щедрий внутрішній простір, але версія Estate додає величезний багажник для ще більшої практичності.

Плюси

Пружна їзда більшу частину часу.

Величезний багажник.

Мінуси

Суперники веселіші в управлінні.

Трохи плаває на великих нерівностях.

Керування обігрівом на сенсорному екрані.

3. BMW 5 Series Touring

Фото: topgear.com

Надзвичайно привабливий представницький універсал з дуже стильним інтер'єром. Комфортний, тихий та приємний в управлінні.

Плюси

Економні дизельні та PHEV двигуни.

Відмінна інформаційно-розважальна система.

Гарно зроблений, якісний інтер'єр.

Мінуси

У Volvo V90 більше місця на задніх сидіннях.

Mercedes E-Class Estate має ще більший багажник.

Невпевнена їзда з підвіскою M Sport та великими легкосплавними дисками.

4. MG5 EV

Фото: topgear.com

Найкращий у своєму роді повністю електричний універсал, який поєднує в собі солідний запас ходу (офіційно до 402 км) з комфортною їздою та спокоєм на швидкості.

Плюси

Непоганий запас ходу.

Приваблива ціна.

Продуктивний та зручний.

Мінуси

Інформаційно-розважальна система могла б бути простішою у використанні.

Конкуренти заряджаються трохи швидше.

5. Citroën C5 X

Фото: wikipedia

Комфортне авто, яке важко перевершити з точки зору тиші та вишуканості. Цей універсал має злегка підняту посадку водія, як у позашляховика.

Плюси

Конкурентоспроможна ціна.

Розкішна поїздка.

Елітний салон.

Мінуси

Не зовсім комфортне керування.

Багажник міг би бути більшим.

Гібридна силова установка має невеликий запас ходу на електротязі.

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