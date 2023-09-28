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17 моделей та одна марка: які популярні у світі авто більше не вироблятимуть

28 вересня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
17 моделей та одна марка: які популярні у світі авто більше не вироблятимуть
За кілька років ціла марка автомобілів SEAT припинить своє існування. Фото: seat-centre.kiev.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

На світовому авторинку відбуваються революційні зміни, пов'язані як з ростом випуску електромобілів, так й зі зміною вподобань автовласників. Розповідаємо, які моделі авто стали не актуальними та припинять своє існування вже найближчим часом.

Про це написав Focus.ua

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Audi

  • Які моделі більше не випускатимуть: Audi TT та Audi R8
  • Причини: різке падіння попиту на авто.
  • Примітка: планується електрична версія Audi R8.

BMW  

  • Яку модель більше не випускатимуть: BMW 6 Series Grand Turismo
  • Причини: падіння попиту.

Chevrolet

  • Яку модель більше не випускатимуть: культовий Chevrolet Camaro.
  • Причини: можлива замінять на електричну версію за кілька років.

Chrysler

  • Яку модель більше не випускатимуть: Chrysler 300
  • Причини: замінять на електричну версію.

Dodge

  • Які моделі більше не випускатимуть з початку 2024 року: Dodge Charger та Dodge Challenger.
  • Причини: нові екологічні норми, Dodge Charger стане електрокаром.

Ford

  • Які моделі більше не випускатимуть: Ford Fiesta та Ford Focus.
  • Причини: нові екологічні норми.

Hyundai

  • Яку модель більше не випускатимуть з 2027 року:  Hyundai Sonata
  • Причини: його нішу на ринку посяде електромобіль Hyundai Ioniq 6

Jaguar

  • Яку модель більше не випускатимуть: Jaguar I-Pace
  • Причини: компанія випускатиме моделі нової електричної лінійки.

Kia

  • Які моделі більше не випускатимуть: Kia Rio, Kia Stinger та Genesis G70.
  • Причини: низький попит та майбутні екостандарти Євро-7.

Mercedes-Benz

  • Яку модель більше не випускатимуть: Mercedes CLS
  • Причини: щоб уникнути конкуренції з популярнішим Mercedes-AMG GT 4door.

Mini

  • Яку модель більше не випускатимуть з 2024: Mini Clubman.
  • Причини: універсали продаються набагато гірше кросоверів.

Nissan

  • Яку модель більше не випускатимуть: Nissan Maxima
  • Причини: цей седан програв конкуренцію кросоверам.
  • Примітка: можливо випустять електричну версію.

Renault

  • Яку модель більше не випускатимуть з 2024 року:  Renault Koleos
  • Причини: Нішу Koleos посяде новий кросовер Renault Espace, а новим флагманом у позашляховій лінійці став купе-кросовер Renault Rafale.

SEAT

  • Які моделі більше не випускатимуть: марка за кілька років повністю припиняє існування.
  • Причини: компанія розвиватиме новий бренд Cupra.

Раніше ми писали про найкращі універсали у 2023 році. Також публікували ТОП 3 найнадійніших позашляховиків та кросоверів в Україні у 2023 році.

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