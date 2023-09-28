17 моделей та одна марка: які популярні у світі авто більше не вироблятимуть

За кілька років ціла марка автомобілів SEAT припинить своє існування. Фото: seat-centre.kiev.ua

На світовому авторинку відбуваються революційні зміни, пов'язані як з ростом випуску електромобілів, так й зі зміною вподобань автовласників. Розповідаємо, які моделі авто стали не актуальними та припинять своє існування вже найближчим часом.

Про це написав Focus.ua

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