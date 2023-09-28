17 моделей та одна марка: які популярні у світі авто більше не вироблятимуть
28 вересня 2023 17:25
За кілька років ціла марка автомобілів SEAT припинить своє існування. Фото: seat-centre.kiev.ua
На світовому авторинку відбуваються революційні зміни, пов'язані як з ростом випуску електромобілів, так й зі зміною вподобань автовласників. Розповідаємо, які моделі авто стали не актуальними та припинять своє існування вже найближчим часом.
Про це написав Focus.ua
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Audi
- Які моделі більше не випускатимуть: Audi TT та Audi R8
- Причини: різке падіння попиту на авто.
- Примітка: планується електрична версія Audi R8.
BMW
- Яку модель більше не випускатимуть: BMW 6 Series Grand Turismo
- Причини: падіння попиту.
Chevrolet
- Яку модель більше не випускатимуть: культовий Chevrolet Camaro.
- Причини: можлива замінять на електричну версію за кілька років.
Chrysler
- Яку модель більше не випускатимуть: Chrysler 300
- Причини: замінять на електричну версію.
Dodge
- Які моделі більше не випускатимуть з початку 2024 року: Dodge Charger та Dodge Challenger.
- Причини: нові екологічні норми, Dodge Charger стане електрокаром.
Ford
- Які моделі більше не випускатимуть: Ford Fiesta та Ford Focus.
- Причини: нові екологічні норми.
Hyundai
- Яку модель більше не випускатимуть з 2027 року: Hyundai Sonata
- Причини: його нішу на ринку посяде електромобіль Hyundai Ioniq 6
Jaguar
- Яку модель більше не випускатимуть: Jaguar I-Pace
- Причини: компанія випускатиме моделі нової електричної лінійки.
Kia
- Які моделі більше не випускатимуть: Kia Rio, Kia Stinger та Genesis G70.
- Причини: низький попит та майбутні екостандарти Євро-7.
Mercedes-Benz
- Яку модель більше не випускатимуть: Mercedes CLS
- Причини: щоб уникнути конкуренції з популярнішим Mercedes-AMG GT 4door.
Mini
- Яку модель більше не випускатимуть з 2024: Mini Clubman.
- Причини: універсали продаються набагато гірше кросоверів.
Nissan
- Яку модель більше не випускатимуть: Nissan Maxima
- Причини: цей седан програв конкуренцію кросоверам.
- Примітка: можливо випустять електричну версію.
Renault
- Яку модель більше не випускатимуть з 2024 року: Renault Koleos
- Причини: Нішу Koleos посяде новий кросовер Renault Espace, а новим флагманом у позашляховій лінійці став купе-кросовер Renault Rafale.
SEAT
- Які моделі більше не випускатимуть: марка за кілька років повністю припиняє існування.
- Причини: компанія розвиватиме новий бренд Cupra.
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