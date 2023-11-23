Tesla у другій десятці: названі найдорожчі автомобільні бренди світу у 2023 році

В ТОП-10 потрапило три автовиробники. Фото: autoevolution

Американське агентство Interbrand склало рейтинг світових брендів Best Global Brands 2023. Серед сотні найвідоміших — 13 автомобільних марок.

Список опубліковано на сайті агентства.

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Interbrand вже 24 роки складає список 100 найцінніших брендів світу. Щороку агентство вимірюємо понад 100 тис. критеріїв, щоб зробити висновки про ринок та роль, яку бренди відіграють у світі.

У 2023 році спостерігається порівняльне уповільнення темпів зростання — сукупна вартість 100 найцінніших світових брендів зросла на 5,7%. Для порівняння, торік цей показник збільшився на 16%.

У першій десятці кращих опиналися три автомобільних бренди: Toyota, Mercedes-Benz та BMW.

ТОП-10 найцінніших брендів світу та їхня вартість у 2023 році

Apple — 502,7 млрд доларів; Microsoft — 316,7 млрд доларів; Amazon — 278 млрд доларів; Google — 260,3 млрд доларів; Samsung — 91,4 млрд доларів; Toyota — 64,5 млрд доларів; Mercedes-Benz — 61,4 млрд доларів; Coca-Cola — 58 млрд доларів; Nike — 53,8 млрд доларів; BMW — 51,2 млрд доларів.

Також до ТОП-100 рейтингу року потрапили:

Tesla (12 місце) — 49,9 млрд доларів;

Honda (27 місце) — 24,4 млрд доларів;

Hyundai (32 місце) — 20,4 млрд доларів;

Audi (45 місце) — 16,3 млрд доларів;

Porsche (47 місце) — 16,2 млрд доларів;

Volkswagen (50 місце) — 15,1 млрд доларів;

Ford (51 місце) — 14,9 млрд доларів;

Nissan (63 місце) — 12,7 млрд доларів;

Ferrari (70 місце) — 10,8 млрд доларів;

Kia (88 місце) — 7 млрд доларів.

Раніше ми писали, звідки та за скільки українці везуть найбільше авто з пробігом. Також названо авто з найшвидшою зарядкою серед 43 електромобілів у 2023 році — ним стало не Tesla.