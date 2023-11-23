Tesla у другій десятці: названі найдорожчі автомобільні бренди світу у 2023 році

Названі найдорожчі автомобільні бренди світу у 2023 році
Американське агентство Interbrand склало рейтинг світових брендів Best Global Brands 2023. Серед сотні найвідоміших — 13 автомобільних марок.
Список опубліковано на сайті агентства.
Interbrand вже 24 роки складає список 100 найцінніших брендів світу. Щороку агентство вимірюємо понад 100 тис. критеріїв, щоб зробити висновки про ринок та роль, яку бренди відіграють у світі.
У 2023 році спостерігається порівняльне уповільнення темпів зростання — сукупна вартість 100 найцінніших світових брендів зросла на 5,7%. Для порівняння, торік цей показник збільшився на 16%.
У першій десятці кращих опиналися три автомобільних бренди: Toyota, Mercedes-Benz та BMW.
ТОП-10 найцінніших брендів світу та їхня вартість у 2023 році
- Apple — 502,7 млрд доларів;
- Microsoft — 316,7 млрд доларів;
- Amazon — 278 млрд доларів;
- Google — 260,3 млрд доларів;
- Samsung — 91,4 млрд доларів;
- Toyota — 64,5 млрд доларів;
- Mercedes-Benz — 61,4 млрд доларів;
- Coca-Cola — 58 млрд доларів;
- Nike — 53,8 млрд доларів;
- BMW — 51,2 млрд доларів.
Також до ТОП-100 рейтингу року потрапили:
- Tesla (12 місце) — 49,9 млрд доларів;
- Honda (27 місце) — 24,4 млрд доларів;
- Hyundai (32 місце) — 20,4 млрд доларів;
- Audi (45 місце) — 16,3 млрд доларів;
- Porsche (47 місце) — 16,2 млрд доларів;
- Volkswagen (50 місце) — 15,1 млрд доларів;
- Ford (51 місце) — 14,9 млрд доларів;
- Nissan (63 місце) — 12,7 млрд доларів;
- Ferrari (70 місце) — 10,8 млрд доларів;
- Kia (88 місце) — 7 млрд доларів.
Раніше ми писали, звідки та за скільки українці везуть найбільше авто з пробігом. Також названо авто з найшвидшою зарядкою серед 43 електромобілів у 2023 році — ним стало не Tesla.
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