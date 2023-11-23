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Названі найдорожчі автомобільні бренди світу у 2023 році

23 листопада 2023 11:50
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Tesla у другій десятці: названі найдорожчі автомобільні бренди світу у 2023 році
В ТОП-10 потрапило три автовиробники. Фото: autoevolution
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Американське агентство Interbrand склало рейтинг світових брендів Best Global Brands 2023. Серед сотні найвідоміших — 13 автомобільних марок.

Список опубліковано на сайті агентства.

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Interbrand вже 24 роки складає список 100 найцінніших брендів світу. Щороку агентство вимірюємо понад 100 тис. критеріїв, щоб зробити висновки про ринок та роль, яку бренди відіграють у світі.

У 2023 році спостерігається порівняльне уповільнення темпів зростання — сукупна вартість 100 найцінніших світових брендів зросла на 5,7%. Для порівняння, торік цей показник збільшився на 16%.

У першій десятці кращих опиналися три автомобільних бренди: Toyota, Mercedes-Benz та BMW.

ТОП-10 найцінніших брендів світу та їхня вартість у 2023 році

  1. Apple — 502,7 млрд доларів;
  2. Microsoft — 316,7 млрд доларів;
  3. Amazon — 278 млрд доларів;
  4. Google — 260,3 млрд доларів;
  5. Samsung — 91,4 млрд доларів;
  6. Toyota — 64,5 млрд доларів;
  7. Mercedes-Benz — 61,4 млрд доларів;
  8. Coca-Cola — 58 млрд доларів;
  9. Nike — 53,8 млрд доларів;
  10. BMW — 51,2 млрд доларів.

Також до ТОП-100 рейтингу року потрапили:

  • Tesla (12 місце) — 49,9 млрд доларів;
  • Honda (27 місце) — 24,4 млрд доларів;
  • Hyundai (32 місце) — 20,4 млрд доларів;
  • Audi (45 місце) — 16,3 млрд доларів;
  • Porsche (47 місце) — 16,2 млрд доларів;
  • Volkswagen (50 місце) — 15,1 млрд доларів;
  • Ford (51 місце) — 14,9 млрд доларів;
  • Nissan (63 місце) — 12,7 млрд доларів;
  • Ferrari (70 місце) — 10,8 млрд доларів;
  • Kia (88 місце) — 7 млрд доларів.

Раніше ми писали, звідки та за скільки українці везуть найбільше авто з пробігом. Також названо авто з найшвидшою зарядкою серед 43 електромобілів у 2023 році — ним стало не Tesla.

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