Вживані авто: звідки та за скільки українці везуть найбільше машин з пробігом

Стало відомо, звідки та за скільки українці везуть найбільше авто з пробігом
У жовтні 2023 року в Україну завезли 27,1 тис. вживаних легкових автомобілів. Серед країн найбільшим постачальником машин з пробігом в нашу країну стали США.
Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.
Після істотного зменшення імпорту автомобілів з США та Канади, через блокування українських морських портів російськими окупантами, північноамериканський напрямок поступово відновлюється. Дилери перебудували логістику через порти Литви, Румунії та Польщі. Везти машини з Америки стало дорожче, проте для українців купувати такі авто все одно вигідно. Отже, за підсумками жовтня 2023 року з США імпортували 9 тис. автомобілів (понад 33% від всієї кількості).
ТОП 5 країн, звідки привозили вживані авто в Україну у жовтні 2023 року
- США: 9 тис. шт.
- Німеччина: 4,8 тис. шт.
- Польща: 3,5 тис. шт.
- Словаччина: 1,5 тис. шт.
- Норвегія: 1 тис. шт.
Скільки заплатили за імпортні вживані авто
У жовтні 2023 року українці придбали за кордоном вживаних легковиків сумарною митною вартістю 8,5 млрд грн.
- США: 3 515,2 млн грн.
- Німеччина: 1 067,6 млн грн.
- Польща: 966,8 млн грн.
- Китай: 513,4 млн грн.
- Норвегія: 463,6 млн грн.
Середня вартість імпортних вживаних машин
Найбільший попит серед українців мають автомобілі за 1-2 тис. доларів, яких було у жовтні понад 11% від загальної кількості ввезених. Майже 73% усіх імпортних легковиків коштували менш як 10 тис. доларів.
Найдорожчі автомобілі
Найдорожчими виявилися вживані легковики з Китаю — в середньому по 33,8 тис. доларів за одиницю. Скоріше тут йдеться про "майже нові" електромобілі, які проходять митне оформлення як вживані.
- Китай: 33 848 доларів.
- Угорщина: 12 873 доларів.
- Норвегія: 12 189 доларів.
- США: 10 706 доларів.
- Канада: 8 960 доларів.
Найдешевші авто
- Словенія: 5 287 доларів.
- Бельгія: 5 384 доларів.
- Іспанія: 5 517 доларів.
- Литва: 5 712 доларів.
- Естонія: 5 751 доларів.
Раніше ми писали про найкращі авто, які рекомендують британські водії. Також повідомлялося, що в США виявили колекцію рідкісних автівок 1960-х років.
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