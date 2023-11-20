Вживані авто: звідки та за скільки українці везуть найбільше машин з пробігом

Дилери перебудували логістику американських авто після блокування портів російськими агресорами. Фото: motortrend.com

У жовтні 2023 року в Україну завезли 27,1 тис. вживаних легкових автомобілів. Серед країн найбільшим постачальником машин з пробігом в нашу країну стали США.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Після істотного зменшення імпорту автомобілів з США та Канади, через блокування українських морських портів російськими окупантами, північноамериканський напрямок поступово відновлюється. Дилери перебудували логістику через порти Литви, Румунії та Польщі. Везти машини з Америки стало дорожче, проте для українців купувати такі авто все одно вигідно. Отже, за підсумками жовтня 2023 року з США імпортували 9 тис. автомобілів (понад 33% від всієї кількості).

ТОП 5 країн, звідки привозили вживані авто в Україну у жовтні 2023 року

США: 9 тис. шт. Німеччина: 4,8 тис. шт. Польща: 3,5 тис. шт. Словаччина: 1,5 тис. шт. Норвегія: 1 тис. шт.

Скільки заплатили за імпортні вживані авто

У жовтні 2023 року українці придбали за кордоном вживаних легковиків сумарною митною вартістю 8,5 млрд грн.

США: 3 515,2 млн грн. Німеччина: 1 067,6 млн грн. Польща: 966,8 млн грн. Китай: 513,4 млн грн. Норвегія: 463,6 млн грн.

Середня вартість імпортних вживаних машин

Найбільший попит серед українців мають автомобілі за 1-2 тис. доларів, яких було у жовтні понад 11% від загальної кількості ввезених. Майже 73% усіх імпортних легковиків коштували менш як 10 тис. доларів.

Найдорожчі автомобілі

Найдорожчими виявилися вживані легковики з Китаю — в середньому по 33,8 тис. доларів за одиницю. Скоріше тут йдеться про "майже нові" електромобілі, які проходять митне оформлення як вживані.

Китай: 33 848 доларів. Угорщина: 12 873 доларів. Норвегія: 12 189 доларів. США: 10 706 доларів. Канада: 8 960 доларів.

Найдешевші авто

Словенія: 5 287 доларів. Бельгія: 5 384 доларів. Іспанія: 5 517 доларів. Литва: 5 712 доларів. Естонія: 5 751 доларів.

Раніше ми писали про найкращі авто, які рекомендують британські водії. Також повідомлялося, що в США виявили колекцію рідкісних автівок 1960-х років.