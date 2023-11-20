Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Стало відомо, звідки та за скільки українці везуть найбільше авто з пробігом arrow

Стало відомо, звідки та за скільки українці везуть найбільше авто з пробігом

20 листопада 2023 15:50
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Вживані авто: звідки та за скільки українці везуть найбільше машин з пробігом
Дилери перебудували логістику американських авто після блокування портів російськими агресорами. Фото: motortrend.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

У жовтні 2023 року в Україну завезли 27,1 тис. вживаних легкових автомобілів. Серед країн найбільшим постачальником машин з пробігом в нашу країну стали США.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Читайте також:

Після істотного зменшення імпорту автомобілів з США та Канади, через блокування українських морських портів російськими окупантами, північноамериканський напрямок поступово відновлюється. Дилери перебудували логістику через порти Литви, Румунії та Польщі. Везти машини з Америки стало дорожче, проте для українців купувати такі авто все одно вигідно. Отже, за підсумками жовтня 2023 року з США імпортували 9 тис. автомобілів (понад 33% від всієї кількості).

ТОП 5 країн, звідки привозили вживані авто в Україну у жовтні 2023 року

  1. США: 9 тис. шт.
  2. Німеччина: 4,8 тис. шт.
  3. Польща: 3,5 тис. шт.
  4. Словаччина: 1,5 тис. шт.
  5. Норвегія: 1 тис. шт.

Скільки заплатили за імпортні вживані авто

У жовтні 2023 року українці придбали за кордоном вживаних легковиків сумарною митною вартістю 8,5 млрд грн.

  1. США: 3 515,2 млн грн.
  2. Німеччина: 1 067,6 млн грн.
  3. Польща: 966,8 млн грн.
  4. Китай: 513,4 млн грн.
  5. Норвегія: 463,6 млн грн.

Середня вартість імпортних вживаних машин

Найбільший попит серед українців мають автомобілі за 1-2 тис. доларів, яких було у жовтні понад 11% від загальної кількості ввезених. Майже 73% усіх імпортних легковиків коштували менш як 10 тис. доларів.

Найдорожчі автомобілі

Найдорожчими виявилися вживані легковики з Китаю — в середньому по 33,8 тис. доларів за одиницю. Скоріше тут йдеться про "майже нові" електромобілі, які проходять митне оформлення як вживані.

  1. Китай: 33 848 доларів.
  2. Угорщина: 12 873 доларів.
  3. Норвегія: 12 189 доларів.
  4. США: 10 706 доларів.
  5. Канада: 8 960 доларів.

Найдешевші авто

  1. Словенія: 5 287 доларів.
  2. Бельгія: 5 384 доларів.
  3. Іспанія: 5 517 доларів.
  4. Литва: 5 712 доларів.
  5. Естонія: 5 751 доларів.

Раніше ми писали про найкращі авто, які рекомендують британські водії. Також повідомлялося, що в США виявили колекцію рідкісних автівок 1960-х років.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

20:45 Рецепт моркви по-корейськи, яка смачніша ніж на ринку

Актуальне по темі