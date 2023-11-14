ТОП 3 найнадійніших американський авто з пробігом

Jeep Wrangler та Ford F-150 — класичні американські моделі, які досі сходять з конвеєрів в США. Фото: autoevolution.com

Промисловість США випускає багато чудових автомобілів. Але є три моделі, які американські автолюбителі особливо виділяють за їхні надійність і довговічність.

Про це написала Avtosota.

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Chevrolet Impala

Фото: carbuzz.com

Культовий повнорозмірний автомобіль, який випускався підрозділом корпорації GM Chevrolet з 1958 по 1985, з 1994 по 1996. А у 2013 році з'явилась десята за рахунком генерація Impala. На жаль, три роки назад з конвеєра зійшов останній екземпляр легендарної машини.

Американці цінять це авто за просторий салон, комфортну їзду та позачасовий дизайн. Двигуни V6 забезпечують достатню потужність від 260 до 305 к.с., залежно від модельного року.

Ford F-150

Фото: auto-data.net

Повнорозмірний пікап випускається Ford Motor Company понад 50 років. За цей час було продано 40 млн одиниць авто у всьому світі. За цим показником F-150 поступається лише Toyota Corolla. А у 2020 році було презентовано вже 14 покоління цього автомобіля.

Водії в США цінують пікап за широкий вибір двигунів — від економних V6 до потужних V8 та паливну ефективність, як для машини таких габаритів. Розміри кузова F-150 також змінюються в залежності від модельного року.

Jeep Wrangler

Фото: caranddriver.com

Ще одне культове авто підвищеної прохідності, яке з 1986 року випускає відділення Jeep компанії Chrysler. Спочатку автомобіль створювали як військовий та у роки Другої світової війни постачали до армії США — сучасний Wrangler є наступником відомої моделі Jeep CJ.

У 2017 році вийшло вже четверте покоління авто. А у вересні 2020 року Jeep представив плагін-гібридну версію Wrangler 4xe, яка витрачає в середньому 10,7 л/100 км пробігу. При цьому батарея 4xe повністю заряджається за приблизно 2,5 години.

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