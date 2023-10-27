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Водії із США назвали найгірші американські автомобілі у 2023 році

27 жовтня 2023 14:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Водії з США назвали найгірші американські автомобілі у 2023 році
Занадто ненадійні та дорогі — головні проблеми найгірших американських авто. Фото: wikipedia
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Від початку американська автомобільна промисловість була спрямована на випуск якісних транспортних засобів за доступними цінами. Але без невдач не буває, й щороку аналітики та журналісти США складають рейтинги найбільш ненадійних автомобілів.

Збірний антирейтинг представив портал Yahoo!Finance.

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Chrysler 300

Фото: motor1.com

Потрапив до антирейтингу Money Inc "20 автомобілів, яких варто уникати за будь-яку ціну у 2023 році".

Проблеми автомобіля:

  • відсталі технології;
  • застарілий дизайн;
  • ненадійний в експлуатації;
  • складний у ремонті.

Buick Encore GX

Фото: carbuzz.com

Входить у перелік видання Top Speed з 15 найпроблемніших авто у 2023 році.

Проблеми автомобіля:

  • гальма;
  • двигун;
  • паливна система;
  • компоненти вихлопної системи.

Ford Explorer

Фото: parkwayoflexington.com

Учасник антирейтингу Torque News "Найгірші автомобілі, кросовери та пікапи, які можна купити у 2023 році".

Проблеми автомобіля:

  • ненадійний;
  • неякісний інтер’єр;
  • погана продуктивність;
  • занадто дорогий.

Dodge Caravan

Фото: wikipedia

Потрапив до антирейтингу Money Inc "20 автомобілів, яких варто уникати за будь-яку ціну у 2023 році".

Проблеми автомобіля:

  • погані динамічні характеристики;
  • високий розхід палива;
  • ненадійний.

Cadillac XT4 Sport

Фото: carbuzz.com

Потрапив до списку "Найгірших автомобілів, які брали участь у тестах Motor1 2023 року".

Проблеми автомобіля:

  • поганий двигун;
  • тісний салон;
  • слабка підвіска.

Lincoln Aviator

Фото: exclusiveautomotivegroup.com

Входить у перелік з 15 найпроблемніших авто у 2023 році Top Speed.

Проблеми автомобіля:

  • електрика;
  • система приводу;
  • підвіска рульового управління;
  • неякісний інтер’єр.

Раніше експерти назвали 20 найбільш ненадійних вживаних малолітражних автомобілів. Також ми повідомляли, що Tesla Ілона Маска змушена відкликати 55 тис. електромобілів Model X.

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