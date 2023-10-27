Водії з США назвали найгірші американські автомобілі у 2023 році

Занадто ненадійні та дорогі — головні проблеми найгірших американських авто. Фото: wikipedia

Від початку американська автомобільна промисловість була спрямована на випуск якісних транспортних засобів за доступними цінами. Але без невдач не буває, й щороку аналітики та журналісти США складають рейтинги найбільш ненадійних автомобілів.

Збірний антирейтинг представив портал Yahoo!Finance.

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Chrysler 300

Фото: motor1.com

Потрапив до антирейтингу Money Inc "20 автомобілів, яких варто уникати за будь-яку ціну у 2023 році".

Проблеми автомобіля:

відсталі технології;

застарілий дизайн;

ненадійний в експлуатації;

складний у ремонті.

Buick Encore GX

Фото: carbuzz.com

Входить у перелік видання Top Speed з 15 найпроблемніших авто у 2023 році.

Проблеми автомобіля:

гальма;

двигун;

паливна система;

компоненти вихлопної системи.

Ford Explorer

Фото: parkwayoflexington.com

Учасник антирейтингу Torque News "Найгірші автомобілі, кросовери та пікапи, які можна купити у 2023 році".

Проблеми автомобіля:

ненадійний;

неякісний інтер’єр;

погана продуктивність;

занадто дорогий.

Dodge Caravan

Фото: wikipedia

Потрапив до антирейтингу Money Inc "20 автомобілів, яких варто уникати за будь-яку ціну у 2023 році".

Проблеми автомобіля:

погані динамічні характеристики;

високий розхід палива;

ненадійний.

Cadillac XT4 Sport

Фото: carbuzz.com

Потрапив до списку "Найгірших автомобілів, які брали участь у тестах Motor1 2023 року".

Проблеми автомобіля:

поганий двигун;

тісний салон;

слабка підвіска.

Lincoln Aviator

Фото: exclusiveautomotivegroup.com

Входить у перелік з 15 найпроблемніших авто у 2023 році Top Speed.

Проблеми автомобіля:

електрика;

система приводу;

підвіска рульового управління;

неякісний інтер’єр.

Раніше експерти назвали 20 найбільш ненадійних вживаних малолітражних автомобілів. Також ми повідомляли, що Tesla Ілона Маска змушена відкликати 55 тис. електромобілів Model X.