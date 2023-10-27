Водії з США назвали найгірші американські автомобілі у 2023 році

Водії із США назвали найгірші американські автомобілі у 2023 році
Від початку американська автомобільна промисловість була спрямована на випуск якісних транспортних засобів за доступними цінами. Але без невдач не буває, й щороку аналітики та журналісти США складають рейтинги найбільш ненадійних автомобілів.
Збірний антирейтинг представив портал Yahoo!Finance.
Chrysler 300
Потрапив до антирейтингу Money Inc "20 автомобілів, яких варто уникати за будь-яку ціну у 2023 році".
Проблеми автомобіля:
- відсталі технології;
- застарілий дизайн;
- ненадійний в експлуатації;
- складний у ремонті.
Buick Encore GX
Входить у перелік видання Top Speed з 15 найпроблемніших авто у 2023 році.
Проблеми автомобіля:
- гальма;
- двигун;
- паливна система;
- компоненти вихлопної системи.
Ford Explorer
Учасник антирейтингу Torque News "Найгірші автомобілі, кросовери та пікапи, які можна купити у 2023 році".
Проблеми автомобіля:
- ненадійний;
- неякісний інтер’єр;
- погана продуктивність;
- занадто дорогий.
Dodge Caravan
Потрапив до антирейтингу Money Inc "20 автомобілів, яких варто уникати за будь-яку ціну у 2023 році".
Проблеми автомобіля:
- погані динамічні характеристики;
- високий розхід палива;
- ненадійний.
Cadillac XT4 Sport
Потрапив до списку "Найгірших автомобілів, які брали участь у тестах Motor1 2023 року".
Проблеми автомобіля:
- поганий двигун;
- тісний салон;
- слабка підвіска.
Lincoln Aviator
Входить у перелік з 15 найпроблемніших авто у 2023 році Top Speed.
Проблеми автомобіля:
- електрика;
- система приводу;
- підвіска рульового управління;
- неякісний інтер’єр.
Раніше експерти назвали 20 найбільш ненадійних вживаних малолітражних автомобілів. Також ми повідомляли, що Tesla Ілона Маска змушена відкликати 55 тис. електромобілів Model X.
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