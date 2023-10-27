Водители из США назвали худшие американские автомобили в 2023 году

Слишком ненадежные и дорогие — главные проблемы худших американских авто. Фото: wikipedia

Изначально американская автомобильная промышленность была направлена на выпуск качественных транспортных средств по доступным ценам. Но без неудач не обходится, и каждый год аналитики и журналисты США составляют рейтинги самых ненадежных автомобилей.

Сборный антирейтинг представил портал Yahoo! Finance.

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Chrysler 300

Фото: motor1.com

Попал в антирейтинг Money Inc "20 автомобилей, которых следует избегать любой ценой в 2023 году".

Проблемы автомобиля:

отсталые технологии;

устаревший дизайн;

ненадежен в эксплуатации;

сложен в ремонте.

Buick Encore GX

Фото: carbuzz.com

Входит в список издания Top Speed из 15 самых проблемных автомобилей в 2023 году.

Проблемы автомобиля:

тормоза;

двигатель;

топливная система;

компоненты выхлопной системы

Ford Explorer

Фото: parkwayoflexington.com

Участник антирейтинга Torque News "Худшие автомобили, кроссоверы и пикапы, которые можно купить в 2023 году".

Проблемы автомобиля:

ненадежный;

некачественный интерьер;

плохая производительность;

слишком дорог.

Dodge Caravan

Фото: wikipedia

Попал в антирейтинг Money Inc "20 автомобилей, которых следует избегать любой ценой в 2023 году".

Проблемы автомобиля:

плохие динамические характеристики;

высокий расход топлива;

ненадежен.

Cadillac XT4 Sport

Фото: carbuzz.com

Попал в список "Худших автомобилей, принимавших участие в тестах Motor1 2023 года".

Проблемы автомобиля:

плохой двигатель;

тесный салон;

слабая подвеска.

Lincoln Aviator

Фото: exclusiveautomotivegroup.com

Входит в список из 15 самых проблемных авто в 2023 году Top Speed.

Проблемы автомобиля:

электричество;

система привода;

подвеска рулевого управления;

некачественный интерьер.

Ранее эксперты назвали 20 самых ненадежных подержанных малолитражных автомобилей. Также мы сообщали, что Tesla Илона Маска вынуждена отозвать 55 тыс. электромобилей Model X.