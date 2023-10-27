Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Водители из США назвали худшие американские автомобили в 2023 году arrow

Водители из США назвали худшие американские автомобили в 2023 году

27 октября 2023 14:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Водители из США назвали худшие американские автомобили в 2023 году
Слишком ненадежные и дорогие — главные проблемы худших американских авто. Фото: wikipedia
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Изначально американская автомобильная промышленность была направлена на выпуск качественных транспортных средств по доступным ценам. Но без неудач не обходится, и каждый год аналитики и журналисты США составляют рейтинги самых ненадежных автомобилей.

Сборный антирейтинг представил портал Yahoo! Finance.

Читайте также:

Chrysler 300

Фото: motor1.com

Попал в антирейтинг Money Inc "20 автомобилей, которых следует избегать любой ценой в 2023 году".

Проблемы автомобиля:

  • отсталые технологии;
  • устаревший дизайн;
  • ненадежен в эксплуатации;
  • сложен в ремонте.

Buick Encore GX

Фото: carbuzz.com

Входит в список издания Top Speed из 15 самых проблемных автомобилей в 2023 году.

Проблемы автомобиля:

  • тормоза;
  • двигатель;
  • топливная система;
  • компоненты выхлопной системы

Ford Explorer

Фото: parkwayoflexington.com

Участник антирейтинга Torque News "Худшие автомобили, кроссоверы и пикапы, которые можно купить в 2023 году".

Проблемы автомобиля:

  • ненадежный;
  • некачественный интерьер;
  • плохая производительность;
  • слишком дорог.

Dodge Caravan

Фото: wikipedia

Попал в антирейтинг Money Inc "20 автомобилей, которых следует избегать любой ценой в 2023 году".

Проблемы автомобиля:

  • плохие динамические характеристики;
  • высокий расход топлива;
  • ненадежен.

Cadillac XT4 Sport

Фото: carbuzz.com

Попал в список "Худших автомобилей, принимавших участие в тестах Motor1 2023 года".

Проблемы автомобиля:

  • плохой двигатель;
  • тесный салон;
  • слабая подвеска.

Lincoln Aviator

Фото: exclusiveautomotivegroup.com

Входит в список из 15 самых проблемных авто в 2023 году Top Speed.

Проблемы автомобиля:

  • электричество;
  • система привода;
  • подвеска рулевого управления;
  • некачественный интерьер.

Ранее эксперты назвали 20 самых ненадежных подержанных малолитражных автомобилей. Также мы сообщали, что Tesla Илона Маска вынуждена отозвать 55 тыс. электромобилей Model X.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме