Водители из США назвали худшие американские автомобили в 2023 году
Изначально американская автомобильная промышленность была направлена на выпуск качественных транспортных средств по доступным ценам. Но без неудач не обходится, и каждый год аналитики и журналисты США составляют рейтинги самых ненадежных автомобилей.
Сборный антирейтинг представил портал Yahoo! Finance.
Chrysler 300
Попал в антирейтинг Money Inc "20 автомобилей, которых следует избегать любой ценой в 2023 году".
Проблемы автомобиля:
- отсталые технологии;
- устаревший дизайн;
- ненадежен в эксплуатации;
- сложен в ремонте.
Buick Encore GX
Входит в список издания Top Speed из 15 самых проблемных автомобилей в 2023 году.
Проблемы автомобиля:
- тормоза;
- двигатель;
- топливная система;
- компоненты выхлопной системы
Ford Explorer
Участник антирейтинга Torque News "Худшие автомобили, кроссоверы и пикапы, которые можно купить в 2023 году".
Проблемы автомобиля:
- ненадежный;
- некачественный интерьер;
- плохая производительность;
- слишком дорог.
Dodge Caravan
Попал в антирейтинг Money Inc "20 автомобилей, которых следует избегать любой ценой в 2023 году".
Проблемы автомобиля:
- плохие динамические характеристики;
- высокий расход топлива;
- ненадежен.
Cadillac XT4 Sport
Попал в список "Худших автомобилей, принимавших участие в тестах Motor1 2023 года".
Проблемы автомобиля:
- плохой двигатель;
- тесный салон;
- слабая подвеска.
Lincoln Aviator
Входит в список из 15 самых проблемных авто в 2023 году Top Speed.
Проблемы автомобиля:
- электричество;
- система привода;
- подвеска рулевого управления;
- некачественный интерьер.
Ранее эксперты назвали 20 самых ненадежных подержанных малолитражных автомобилей. Также мы сообщали, что Tesla Илона Маска вынуждена отозвать 55 тыс. электромобилей Model X.
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